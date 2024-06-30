قبل الإطلاق الرسمي.. الكشف عن ميزات Infinix Note 40s

الرياض - أميرة القحطاني - مع استمرار نمو سوق هواتف أندرويد يومًا بعد يوم، تسعى كل علامة تجارية إلى زيادة حصتها في السوق، فقد بدأت شركة Infinix، التي اكتسبت زخمًا جيدًا مع سلسلة Note 40، العمل على إضافة طراز جديد إلى السلسلة. وفقًا للمعلومات التي ظهرت الآن، تم عرض ميزات وجميع تفاصيل Infinix Note 40s على الموقع الرسمي لشركة Infinix، وفيما يلي أبرز الميزات للهاتف القادم من شركة انفينيكس.

يأتي هاتف Infinix Note 40s بمعالج MediaTek Helio G99

بالنظر إلى الميزات المعروضة على الموقع الرسمي، يمكن القول إنه سيكون منافسًا في فئة الهواتف المتوسطة، حيث يعمل Note 40s بمعالج MediaTek Helio G99، الذي يحتوي على نواتين ARM Cortex-A76 تعملان بسرعة 2.2 جيجاهرتز و6 نوى ARM Cortex-A55 تعمل بسرعة 2.0 جيجاهرتز، بدلاً من Dimensity 7020، ويأتي هذا المعالج مصحوبًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت.

المواصفات والميزات الأخرى

كما هو متوقع، يأتي هاتف Note 40s بميزات مماثلة للطرازات الأخرى في السلسلة، Note 40 وNote 40 Pro و+ Note 40 Pro، مثل: