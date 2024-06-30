قبل الإطلاق الرسمي.. الكشف عن ميزات Infinix Note 40s

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الرياض - أميرة القحطاني - مع استمرار نمو سوق هواتف أندرويد يومًا بعد يوم، تسعى كل علامة تجارية إلى زيادة حصتها في السوق، فقد بدأت شركة Infinix، التي اكتسبت زخمًا جيدًا مع سلسلة Note 40، العمل على إضافة طراز جديد إلى السلسلة. وفقًا للمعلومات التي ظهرت الآن، تم عرض ميزات وجميع تفاصيل Infinix Note 40s على الموقع الرسمي لشركة Infinix، وفيما يلي أبرز الميزات للهاتف القادم من شركة انفينيكس.
يأتي هاتف Infinix Note 40s بمعالج MediaTek Helio G99
بالنظر إلى الميزات المعروضة على الموقع الرسمي، يمكن القول إنه سيكون منافسًا في فئة الهواتف المتوسطة، حيث يعمل Note 40s بمعالج MediaTek Helio G99، الذي يحتوي على نواتين ARM Cortex-A76 تعملان بسرعة 2.2 جيجاهرتز و6 نوى ARM Cortex-A55 تعمل بسرعة 2.0 جيجاهرتز، بدلاً من Dimensity 7020، ويأتي هذا المعالج مصحوبًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت.
المواصفات والميزات الأخرى
كما هو متوقع، يأتي هاتف Note 40s بميزات مماثلة للطرازات الأخرى في السلسلة، Note 40 وNote 40 Pro و+ Note 40 Pro، مثل:
- من ناحية الشاشة، يتميز الهاتف Note 40s بشاشة AMOLED منحنية ثلاثية الأبعاد بدقة FHD مقاس 6.7 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز، وتستخدم الشركة حماية Corning Gorilla Glass كما تضمنت مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة.
- من حيث ميزات الكاميرا، يمكننا أن نرى أن النظام من طراز + Pro موجود أيضًا في هذا الجهاز، حيث يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.9 وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل في الخلف، بينما في المقدمة، توجد كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2.
- يأتي هاتف Infinix Note 40s مزودًا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات ومكبرات صوت مدعومة بتقنية JBL.
- يظهر هاتف Infinix Note 40s باللونين الأخضر الكلاسيكي والأسود السج.
- لا توجد تفاصيل حتى الآن حول تاريخ الإطلاق أو السعر.
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