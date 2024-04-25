عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة شيخة بنت محمد الجروان الشامسي

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة شيخة بنت محمد بن سعيد الجروان الشامسي، أرملة محمد محمد بن علي الجروان ووالدة كل من علي وأحمد وسالم وإبراهيم وعبدالله وعبدالعزيز وراشد وماجد محمد بن علي الجروان وشقيقة كل من سعيد وحميد وجمال وماجد وسيف وإبراهيم وناصر محمد بن سعيد الجروان الشامسي.

وأعرب سموه لدى زيارته مجلس العزاء في مجلس ضاحية مويلح عن صادق مواساته لذوي الفقيدة، سائلاً العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته الكريمة ويلهم ذويها الصبر والسلوان. رافق سموه.. الشيخ عصام بن صقر القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة.