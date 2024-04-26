الامارات | مديرة مدرسة توصل الكتب إلى منازل الطلاب لحمايتهم من الأمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت مديرة مجمع زايد التعليمي في منطقة قطاة، بإمارة الشارقة، حصة الزريهي، مبادرة دعم لعدد من طلاب المجمع الذين تضررت منازلهم بسبب الأمطار، أخيراً، حيث زارت أماكن السكن المؤقت للطلاب وأسرهم، لتوصل لهم الكتب المدرسية وأجهزة الحاسب الآلي للفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي الجاري بنفسها.

وأفادت الزريهي بأن مبادرة «دعم الطلاب» تتماشى مع خطة إدارة الأزمات، التي تتخذها الحكومة، وتحرص مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على تدريب الكوادر التربوية على تنفيذها أثناء مواجهة أي طارئ قد يتسبب في عرقلة الدراسة داخل المدارس.

وقالت: إن المجمع حصر أسر طلاب المجمع الذين تضررت منازلهم جرّاء الأمطار، قبل أن تقرر التوجه إليهم جميعاً في أماكن إقامتهم المؤقتة، في الفنادق التي وفرتها لهم الحكومة، مصطحبةً معها ما يلزم من كتب دراسية للفصل الدراسي الجاري وحواسيب آلية، لتسهيل متابعتهم الدراسة عن بُعد، حتى لا يتأخروا عن زملائهم في الدراسة.

وأضافت الزريهي: «واجهنا بعض الصعوبات في الوصول إلى أماكن وجود الطلبة، بسبب غزارة الأمطار في بعض المواقع، إلا أن الحرص على متابعة الطلاب دراستهم دون تأخير، وتقديم الدعم المعنوي لهم ولأسرهم، وإشعارهم بأننا معهم في الظروف التي يمرون بها، كان الدافع للوصول إليهم في أي مكان».

وذكرت أنها استغرقت أربع ساعات في توصيل الكتب والحواسيب الآلية للطلبة في أماكن إقامتهم المؤقتة بالفنادق، لافتةً إلى أنها فوجئت برد فعل الطلبة وأولياء أمورهم، الذين أبدوا سعادة غامرة بهذه المبادرة. من جانبهم، عبر أولياء أمور الطلبة الذين زارتهم مديرة مجمع زايد، عن سعادتهم بتصرف المديرة، مؤكدين أنه فاجأهم وأدخل البهجة إلى نفوسهم ونفوس أبنائهم في ظروف شهدت صعوبة في التنقل بسبب الأمطار الغزيرة.

وقال والد الطالب أحمد فيصل: «المديرة فاجأتنا بتصرفها النبيل، حين أحضرت الكتب والحاسب الآلي إلى ابني في السكن المؤقت الذي انتقلنا إليه لتضرر بيتنا بسبب الأمطار. ولم تكتفِ بذلك، بل أرفقتهما بهدية وبطاقة تحمل كلمات رقيقة لدعم الطالب في هذه الظروف»، وقالت عائشة العبدولي (والدة الطالبين غيث الحاجوني وأروى الحاجوني): «تلقينا في اليوم الثاني من بدء هطول الأمطار اتصالاً من مديرة مجمع زايد التعليمي في منطقة القطاة، تطمئن فيه على طفليّ غيث وأروى اللذين يدرسان في المجمع، واستفسرت عن إمكانية حضورنا إلى المجمع لاستلام الكتب، ولكن ذلك كان صعباً بسبب الأمطار».

وتابعت: «في اليوم التالي فوجئنا بالمديرة تحضر إلى سكننا المؤقت عند واجهة المجاز بالشارقة، لتسلم غيث وأروى الكتب والحاسوب الآلي، وهدية».

كما وجهت والدة الطالبة نورة سجواني، الشكر لمديرة مجمع زايد التعليمي بمنطقة القطاة، حصة الزريهي، لحرصها على تسليم الكتب وجهاز الكمبيوتر المحمول للطالبة نورة، حيث حضرت إلى الفندق، مكان الإقامة المؤقتة لأسرة الطالبة.