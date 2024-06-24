شيخة الحوسني لـ«الاتحاد»: استبانة جودة الحياة تلبي احتياجات مجتمع أبوظبي

24 يونيو 2024 01:05

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكدت شيخة الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي، بدائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، أن استبانة جودة الحياة بأبوظبي التي أجرتها الدائرة، أسفرت مخرجاتها عن تبني عدة إجراءات تصب في مصلحة الأفراد والأسر ومختلف الفئات في مجتمع أبوظبي، والتي اعتمدنا فيها على التغذية الراجعة من آراء ومقترحات واحتياجات الأفراد، وأنه تم تصميم استبيان جودة الحياة استناداً إلى مؤشر الحياة الفضلى الخاص بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). كما تم أيضاً الاستعانة بتقرير السعادة العالمي، ومسح الرفاه العالمي لغالوب، ومسح جودة الحياة الأوروبي، وتقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة.

وأوضحت الحوسني في حوار مع «الاتحاد»، أنه منذ تأسيس استبانة جودة الحياة بأبوظبي، قامت دائرة تنمية المجتمع بإطلاق مسح جودة الحياة في إمارة أبوظبي في سعيها لرفع مستوى رفاهية جميع أفراد المجتمع في الإمارة. لذا يهدف هذا الاستطلاع إلى قياس المؤشرات الرئيسة للرفاهية وجودة الحياة على مستوى القطاع الاجتماعي في الإمارة، ورصد القضايا والتحديات الاجتماعية الأساسية. كما يهدف الاستطلاع أيضاً إلى فهم احتياجات المجتمع، والكشف المبكر عن القضايا المستجدة، للمساهمة في توجيه السياسات والبرامج التي ستسهم في منع تفاقمها، وتحسين جودة حياة الأفراد في جميع الجوانب الاجتماعية التي تمس حياة الفرد، حيث تشمل الاستبانة 14 محوراً اجتماعياً، منها على سبيل المثال لا الحصر: التوازن بين العمل والحياة، الرضا عن الحياة الأسرية، الرضا عن الوظيفة، دخل الفرد، الإسكان، التعليم، الصحة، البيئة والأمن والسلامة، وغيرها من المحاور. ولذلك، فإن المشاركة في الدراسة لا تقتصر مساهمتها فقط على صنع السياسات الاجتماعية، بل تمثل أيضاً فرصة لمشاركة أفرادها في التعبير عن آرائهم وقضاياهم وتمكين المجتمع.

إطلاق استراتيجيات

وأكدت الحوسني، أن دائرة تنمية المجتمع اعتمدت على نتائج مسح جودة الحياة كأحد المداخل الرئيسة لرصد وتحديد التحديات الاجتماعية وتحديث استراتيجيتها، الأمر الذي أسفر عن إطلاقنا استراتيجيات مهمة كان لها الدور الكبير في تحسين جودة حياة أفراد المجتمع، ومن أبرزها وضع استراتيجية دائرة تنمية المجتمع، وإطلاق استراتيجية جودة حياة الأسرة، فضلاً عن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، إلى جانب سياسة التطوع، وسياسة التلاحم الاجتماعي، وسياسة الرياضة، وذلك استناداً إلى بيانات استطلاع جودة الحياة، إلى جانب بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية.

نتائج الاستطلاع

ولفتت إلى أنه يتم نشر نتائج الاستطلاع من خلال عدة قنوات وبطرق مختلفة، وذلك وفقاً لسياسات حكومة أبوظبي لحوكمة البيانات، حيث تتم مشاركة جميع الجهات المعنية بمخرجات ونتائج التقرير في كل دورة بعد الانتهاء من تحليل واعتماد النتائج النهائية، وذلك ليستفيد منها صنّاع القرار ومطوّرو السياسات والجهات الحكومية المعنية في أغراض صنع السياسات وبرامج التدخل الخاصة بهم، كل حسب اختصاصه، في المحاور الاجتماعية التي تم ذكرها. كما يمكن أيضاً للباحثين والأكاديميين طلب الوصول إلى البيانات مع الالتزام بالمحافظة على خصوصية البيانات. وكذلك تحرص الدائرة على مشاركة الجمهور والمجتمع من خلال قنوات التواصل الاجتماعي المتعددة لتوعيتهم بأهم مخرجات الاستبيان، حيث يمكن للجمهور الاطلاع على تقارير الاستطلاع التابعة للدائرة، والمقالات العلمية المنشورة، بالإضافة إلى التقارير الإعلامية الصادرة التي تقدم نتائج الاستطلاع بشكل مجمل. كما تمت مشاركة نتائج مسح جودة الحياة مع العديد من الهيئات الحكومية والعامة، والتي بدورها ساهمت في تطوير سياساتها وبرامجها الخاصة. وأشارت إلى أنه وبناءً على بيانات مسح جودة الحياة، نشرت دائرة تنمية المجتمع العديد من الأبحاث في المجلات العلمية الدولية حول مواضيع بحثية تتعلق برعاية كبار السن، والاكتئاب في سن الشباب، وتأثير وقت العمل على جودة الحياة، والرياضة، وأنماط الحياة الصحية، وغيرها. وسلطت هذه الدراسات الضوء على العوامل التي تسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد في أبوظبي. وأوضحت الحوسني، أنه يمكن للباحثين والطلاب الوصول إلى منشورات دائرة تنمية المجتمع المتعلقة بنتائج مسح جودة الحياة مثل المقالات العلمية، والتقارير الإعلامية، كما يمكن للباحثين التواصل مع الدائرة لطلب المعلومات والنتائج حسب الإجراءات المتبّعة، مع أهمية الالتزام بمتطلبات السياسات النافذة بخصوص نشر المعلومات ذات الخصوصية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة addcd.gov.ae.

أبرز الممارسات العالمية

أوضحت الحوسني، أنه تم تصميم استبيان جودة الحياة استناداً إلى مؤشر الحياة الفضلى الخاص بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD). كما تم أيضاً الاستعانة بتقرير السعادة العالمي، ومسح الرفاه العالمي لغالوب، ومسح جودة الحياة الأوروبي، وتقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة، من أجل وضع إطار شامل لقياس جودة الحياة. يتبع هذا الإطار أفضل الممارسات العالمية في تجميع المؤشرات الموضوعية مع الخبرات والتصورات الذاتية في فهم الرفاهية، والابتعاد عن الاعتماد الكبير على المؤشرات الموضوعية فقط مثل الناتج المحلي الإجمالي. يرصد استبيان جودة الحياة أيضاً التطور العالمي الحالي للأهداف والمؤشرات الاجتماعية. وقد ساهم ذلك في جعل أبوظبي واحدة من أكثر الحكومات نشاطاً في العالم التي تمنح الأولوية لجودة الحياة باعتبارها مؤشراً وعاملاً مهماً في صنع السياسات.

جودة حياة الأفراد تتأثر بمجموعة من العوامل

وأوضحت الحوسني أن جودة حياة الأفراد تتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وبناءً على بيانات استبيان جودة الحياة، تمكنا من تحديد أبرز المتوقعات والعوامل المؤثرة لرضا الحياة لسكان إمارة أبوظبي، وهي الدخل الأسري، والحياة العائلية، والصحة، التعليم، البيئة، والإسكان، ومستوى الرضا عن الخدمات وغيرها. وكلما كان الأفراد راضين عن هذه الجوانب الرئيسة زاد شعورهم الذاتي بالرضا عن حياتهم. هذه هي الأساسيات لتحقيق جودة الحياة التي كانت ولا زالت حكومة أبوظبي تعمل جاهدة على تحسينها.

كما تعمل دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع الجهات الحكومية المحلية، على تعزيز تلاحم المجتمع وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، حيث إن ذلك يسهم بشكل فعّال في تحسين رضا الحياة. نود أيضاً تسليط الضوء على الدور الحاسم والمهم للعلاقات الأسرية والروابط الاجتماعية وتماسك وتلاحم المجتمع في تحقيق جودة الحياة. جميع تلك العوامل والجوانب يجب التركيز عليها وتحليلها لتحقيق الفهم الشامل لكيفية تأثير الظروف الحياتية والمعيشية للأفراد على نسب رضاهم وجودة حياتهم.

تطوير السياسات

تعمل دائرة تنمية المجتمع بكفاءة عالية مع التحديات التي تواجه المجتمع، وتعتبر كل تحدٍّ اجتماعي يواجهه الأفراد فرصة لخدمة فئات المجتمع كافة بإخلاص وتفانٍ، مشيرة إلى أنه استناداً إلى نتائج الدورة الرابعة من مسح جودة الحياة، ستعمل دائرة تنمية المجتمع على تطوير وصنع السياسات والبرامج الاجتماعية التي بإمكانها أن تُحسِّن من قوة الأسر المالية، كما ستعمل بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص على مواصلة تطوير الخطط والاستراتيجيات من تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للأفراد.

جوانب جديدة

قالت الحوسني: «يمكن القول، إنه على الرغم من عدم تغيير الإطار العام لاستبيان جودة الحياة ومؤشراته الرئيسة، إلا أن الدورة الخامسة شهدت إضافة بعض الجوانب والأسئلة الجديدة، وذلك أنه استناداً إلى نتائج الدورة الرابعة، قمنا بتعديل «محور دخل الأسرة والثروة» لرصد الحالة المالية للأسر بشكل أفضل. كما تم تجديد «محور الخدمات الاجتماعية والمجتمعية»، لجمع المعلومات ذات الصلة بالخدمات الاجتماعية والمرافق الاجتماعية التي يحتاجها أو يفضلها سكان إمارة أبوظبي.

وأوضحت الحوسني، أن نتائج الدورة الرابعة من مسح جودة الحياة تشير إلى أن رفاهية المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي تم الحفاظ عليها على مستوى عالٍ، وقد حققت تقدماً واضحاً في مختلف جوانب جودة الحياة من عام 2022 إلى عام 2023. وتُظهر نتائج الاستطلاع تحسناً في العلاقات الاجتماعية والمجتمعية، وكذلك في تحقيق التوازن بين العمل والحياة، وزيادة في الرضا عن ظروف السكن والبيئة المعيشية. كما أظهرت النتائج أيضاً أن مؤشرات الأمن والأمان، والهوية المجتمعية، والثقة في المؤسسات العامة، والرضا عن الخدمات الاجتماعية مازالت تحقق مستويات عالية.

وتعمل دائرة تنمية المجتمع بكفاءة عالية مع التحديات التي تواجه المجتمع، وتعتبر كل تحدٍّ اجتماعي يواجهه الأفراد فرصة لخدمة فئات المجتمع كافة بإخلاص وتفانٍ، مشيرة إلى أنه استناداً إلى نتائج الدورة الرابعة من مسح جودة الحياة، ستعمل دائرة تنمية المجتمع على تطوير وصنع السياسات والبرامج الاجتماعية التي بإمكانها أن تُحسِّن من قوة الأسر المالية، كما ستعمل بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص على مواصلة تطوير الخطط والاستراتيجيات من تحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للأفراد.