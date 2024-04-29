الامارات | المستشفى الميداني الإماراتي يبدأ تركيب الأطراف الاصطناعية للجرحى الفلسطينيين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ المستشفى الميداني الإماراتي في غزة تركيب الأطراف الاصطناعية للجرحى والمصابين الذين فقدوا أطرافهم خلال الأحداث الكارثية في قطاع غزة.

وأعلن المستشفى أنه سيتم تسليم 61 طرفاً اصطناعياً للمصابين على مراحل عدة، وفي كل مرحلة سيتم تركيب الأطراف الاصطناعية لـ10 مصابين مع التأهيل الحركي والنفسي لهم.

يذكر أن المستشفى الميداني الإماراتي في غزة الذي تم تدشينه في ديسمبر الماضي، تبلغ سعته 200 سرير، ويضم كادراً طبياً مكوناً من 83 متطوعاً من 21 جنسية، بينهم 59 من الرجال، و24 من النساء، وأجرى المستشفى مئات العمليات الجراحية الكبرى والدقيقة، وتعامل خلال الأشهر الماضية مع آلاف الحالات التي استدعت تدخلاً طبياً من قبل فريق المستشفى للتعامل معها، وتوفير العلاج والرعاية اللازمة بدءاً من الإسعافات الأولية مروراً بإجراء الجراحات الضرورية، لإنقاذ الحياة وتوفير العلاجات اللازمة والأدوية، وانتهاء بالرعاية والعناية الحثيثة لتلك الحالات، فضلاً عن الاستشارات والخدمات الطبية.