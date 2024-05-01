الإمارات: عُمّالنا مصدر فخرنا

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، العديد من الفعاليات على مستوى الدولة، للاحتفاء باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، وذلك تحت شعار «عمالنا مصدر فخرنا».

وهنأ معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، بهذه المناسبة، القوى العاملة في دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين، مؤكداً دورهم المحوري بوصفهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإنجاز المشاريع الطَّموح للدولة، وتعزيز ريادتها العالمية في كل المستويات والمجالات.

وقال معاليه: «الاحتفاء بالقوى العاملة بيومهم العالمي يعتبر منهجية مستمرة تعكس التوجهات الإنسانية التي تتبناها حكومة دولة الإمارات، وتنسجم في الوقت نفسه مع استراتيجية الشراكة التي تعتمدها الوزارة مع جميع مكونات سوق العمل»، مشيراً إلى أن تكريم العاملين وتقدير جهودهم مما يمنحهم حافزاً دائماً لاستمرار العطاء والابتكار، وينعكس إيجاباً على سوق العمل من خلال شعورهم بالرضا والسعادة، والاحترام لدورهم.

وأضاف معاليه: «نجدد التأكيد بهذه المناسبة على مواصلة الدعم الحكومي بكل أشكاله لكوادرنا الإماراتية، بما يمكنها من الالتحاق بوظائف القطاع الخاص وفقاً لشراكة استراتيجية مع هذا القطاع، الذي يتميز بتنوعه وتوفيره المتواصل للفرص الوظيفية، التي تلبي طموحات المواطنين الذين أثبتوا قدرتهم العالية على العطاء في وظائفهم في مختلف القطاعات الاقتصادية».

وقال معالي عبدالرحمن العور: «نثمن ونقدر عطاء القوى العاملة من مواطنين ومقيمين، ونتوجه إليهم بالشكر على إسهاماتهم في تعزيز التنافسية العالمية لسوق العمل الإماراتي والارتقاء بكفاءته وإنتاجيته بشكل دائم».

وتنظم الوزارة ضمن برنامج الاحتفال باليوم العالمي للعمال، الذي يستمر أسبوعاً، أنشطة رياضية منها بطولة للكريكت للعاملين في القطاع الخاص بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجهات الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين، ويصاحب البطولة مجموعة من المسابقات والفعاليات الفنية، واستضافة عدد من المشاهير والشخصيات الرياضية، بالإضافة إلى ماراثون للعمال بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي.

كما ستقوم قيادات وزارة الموارد البشرية والتوطين بزيارة لمجموعة من الشركات المتميزة بالتوطين للاطلاع على برنامج التدريب والتوظيف والالتقاء بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص للاحتفاء بهم والاستماع لملاحظاتهم، وزيارة مجموعة من السكنات العمالية في مختلف إمارات الدولة للالتقاء بالعمال وتوزيع الهدايا عليهم. ويتضمن البرنامج أيضاً مجموعة من الفعاليات المصاحبة بمشاركة أفراد المجتمع ومنها إطلاق الوسم (هاشتاغ): «#عمالنا_مصدر_فخرنا»، ودعوة المجتمع والشركات للمشاركة في اليوم العالمي للعمال والاحتفاء بالعمالة في الدولة، من خلال إطلاق حزمة من الفعاليات التي ترتكز على مشاركتهم، لتكريم إنجازات العمال مع تقديم جائزة لأفضل لقطة.

مبادرة «عائلة العطاء»، تتضمن إقامة فعالية تشمل نشاطات ترفيهية وفنية ومأكولات متنوعة للعمال في يومهم العالمي. وانطلاقاً من تعزيز روح التسامح والتعايش بالدولة، تقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع مجموعة من الجهات الحكومية والمحلية وشركات القطاع الخاص، بالإشراف على برنامج فعاليات لكل العاملين في الدولة على اختلاف أجناسهم، بما يؤكد تنافسية الدولة ومكانتها كأفضل وجهة للعيش والعمل، وسيتم نشر تفاصيل كل الفعاليات المرتبطة باليوم العالمي للعمال وأماكن انعقادها على وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للوزارة.