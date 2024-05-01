الدراسة عن بعد في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي في الشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - قرر الفريق المحلي لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الشارقة، تفعيل منظومة الدراسة عن بُعد في جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي بالإمارة، مع إيقاف جميع المسابقات والأنشطة الرياضية التي يُشرف على تنظيمها مجلس الشارقة الرياضي، وإغلاق كافة الحدائق وذلك يومي الخميس والجمعة من 2 إلى 3 مايو الجاري.

كما قرر الفريق تفعيل منظومة العمل عن بعد لجميع موظفي دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة على أن تستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل نظراً للحالة الجوية المتوقعة حفاظاً على السلامة العامة.