زلزال بقوة 5,9 درجات يضرب وسط اليابان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ضرب زلزال بلغت قوته 5,9 درجات على مقياس ريختر وسط اليابان صباح اليوم الاثنين من دون أن يتسبب في إطلاق تحذير من تسونامي، حسبما .

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات و شعر به السكان في شبه جزيرة نوتو.

ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية أو إطلاق تحذير من موجات مد عالية ( تسونامي ) جراء الزلزال .