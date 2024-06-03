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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5,9 درجات يضرب وسط اليابان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
ضرب زلزال بلغت قوته 5,9 درجات على مقياس ريختر وسط اليابان صباح اليوم الاثنين من دون أن يتسبب في إطلاق تحذير من تسونامي، حسبما .
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات و شعر به السكان في شبه جزيرة نوتو.
ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو مادية أو إطلاق تحذير من موجات مد عالية ( تسونامي ) جراء الزلزال .