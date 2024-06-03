حميّة “البحر المتوسط” تُقلِّص وفيات النساء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تُعَدّ أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السرطان أكثر الأمراض المسببة للوفاة بين النساء، لذا توجّه الباحثون نحو تقليل خطر الإصابة بتلك الأمراض وبالتالي خفض معدل الوفيات.

وذهبت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “هارفارد” الأمريكية، إلى أن اتباع النساء لحمية البحر المتوسط يعمل على خفض معدل الوفيات بينهن بمقدار الخمس، فضلاً عن فوائدها العديدة في الحفاظ على رشاقة الجسم والصحة العامة.

وتوصلت الدراسة المنشورة بدورية “JAMA” العلمية، إلى هذه النتائج بعد تحليل بيانات أكثر من 25 ألف امرأة أمريكية على مدار 25 عاماً، حيث ثبت ارتباط الحمية بانخفاض الوفيات بنسبة 23%.

كما أظهرت النتائج وجود تغيّرات إيجابية في المؤشرات الحيوية، ومنها مؤشرات عملية التمثيل الغذائي والالتهابات ومقاومة الأنسولين، والتي تعمل على الوقاية أو تخفيف أعراض الأمراض الأكثر تسببا في الوفاة.

وتتميز حمية البحر المتوسط عن غيرها بتنوع مكوناتها، فهي غنية بالمكسرات والبذور والفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات والدهون، وكميات معتدلة من الأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والبيض.