الامارات | رئيس الدولة ينعى الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية، أمس، معرباً سموّه عن خالص العزاء لأسرة الفقيد وللشعب السعودي الشقيق.

وقال سموّه، في تدوينة على منصة «إكس»: «رحم الله الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، وخالص العزاء لأسرته والشعب السعودي الشقيق.. رحل بعد رحلة طويلة من الإبداع، وترك سجلاً حافلاً من الإرث الأدبي المتميز».

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن أمس، وفاة صاحب السموّ الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود، خارج المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان الديوان الملكي، أنه سيُصلى على الأمير بدر بن عبدالمحسن، اليوم بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

محمد بن زايد:

. الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن ترك سجلاً حافلاً من الإرث الأدبي المتميز.

. رحم الله الفقيد.. رحل بعد رحلة طويلة من الإبداع.