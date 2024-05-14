الامارات | "فرص العمل" و"المسار الوظيفي" يتصدران فعاليات "الخدمة الوطنية للتوظيف"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدرت فرص العمل وبرامج تطوير المسار الوظيفي، فعاليات الجهات المشاركة في فعاليات اليوم الثاني من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف، لدورته السابعة المنعقدة حالياً في مركز دبي للمعارض (DEC) في مدينة إكسبو دبي وتختتم أعمالها غداً، بمشاركة حضور مميز لمجندي الخدمة.

وتحدث عدد من مسؤولي تلك الجهات إلى وكالة أنباء الإمارات "وام"، عن البرامج والفرص المتاحة خلال المعرض وأهمية الحدث في تعزيز التواصل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل وتعزيز فرص العمل للمجندين والخريجين الجدد.

وأشار الدكتور ياسر الواحدي مدير أكاديمية أبوظبي البحرية، إلى أن الأكاديمية تشارك للمرة الثانية في المعرض بهدف استعراض برامجها وفرص التوظيف والابتعاث الحالية، لافتاً إلى أن عدد المسجلين في الأكاديمية العام الماضي تجاوز 400 طالب، مؤكداً أن المعرض يمثل فرصة مهمة لمجندي الخدمة الوطنية للتعرف على الفرص التعليمية والوظيفية المتاحة بعد انتهاء خدمتهم.

وقال إبراهيم الزعابي نائب رئيس أول لأكاديمية أدنوك الفنية، إن الأكاديمية تقدم في منصتها برامج تأهيل وظيفي، وشهادة دبلوم في أربعة تخصصات مختلفة، مثل الصيانة الميكانيكية، والصيانة الكهربائية، وصيانة الأجهزة الدقيقة والتحكم، بالإضافة إلى عمليات معالجة النفط والغاز، داعياً الشباب لاغتنام الفرص المتاحة في الأكاديمية لبناء مستقبل واعد في المجالات الفنية والصناعية .

وأوضح طارق المدني عضو مجلس إدارة في إندكس القابضة والرئيس التنفيذي لاندكس للتصميم، إن المعرض يعزز التواصل بين المؤسسات التعليمية وفرص العمل للمجندين والخريجين الجدد، منوهاً إلى أن المعرض سجل زيادة 30% في مساحته مقارنة بالسنوات السابقة.

وقال: يشارك في المعرض أكثر من سبعين جهة، من بينها شركات خاصة ومؤسسات حكومية وجامعات، كلها تسعى لعرض فرص عمل متنوعة ودعم جهود التوطين، كما يشمل 33 ورشة عمل يقدمها أكثر من 40 متحدثاً، تغطي التوجيه المعنوي وكيفية الحصول على وظيفة وتعزيز البروفايل الوظيفي للمشاركين، سواء عبر الإنترنت أو من خلال كتابة سيرة ذاتية مؤثرة تبرز مهاراتهم في سوق العمل.

وأعرب محمد عبد الله رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار عن تطلعه للقاء المزيد من الطلاب المهتمين بالانضمام إلى معهد دبي للتصميم والابتكار خلال هذه الفعالية والإسهام في إعداد الجيل الجديد من المواهب القادرة على دفع عجلة الإبداع والابتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية في المستقبل.

وتسعى محاضرات وورش عمل المعرض إلى مساعدة الخريجين والمجندين للتعرف على أفضل الوظائف المناسبة لاهتماماتهم والخطوات التي يجب اتباعها لتطوير خبراتهم باعتبارهم الهيكل الأساسي في المجتمع، كما عرضت الجهات المشاركة ورش عمل تشرح من خلالها أنظمتها القائمة في المؤسّسات والفرص المستقبلية المتاحة لحديثي التخرج.

وشملت موضوعات المعرض اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول "استراتيجية مجموعة الإمارات للتوطين"، تطرقت فيها منال علي الصوري، نائب رئيس أول للتوظيف في شركة الإمارات إلى السياسات والاستراتيجيات التي يمكن تبنيها لتعزيز التوطين في الشركات والمؤسسات، ما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الموارد البشرية المحلية.

أما ورشة "التوازن بين الحياة الشخصية والعمل والصحة العقلية" فتحدثت فيها عائشة إبراهيم أخصائي مرشد مهني في نافس، عن التوازن بين الحياة الشخصية داخل العمل والصحة العقلية ومهارات المستقبل واتجاهات التوظيف.

وقدمت وكالة الإمارات للفضاء، نبذة تاريخية حول أهمية هذا القطاع في صناعة غد أفضل للبشرية، خلال ورشة "قطاع الفضاء في الإمارات"، قدّمها حامد الهاشمي مهندس أول في تطوير مشاريع الفضاء، فيما تطرقت مريم خليل البحراني مدير الموارد البشرية في البنك الوطني العماني إلى "تأثير المهارات الشخصية على حياتك المهنية"، وركّزت فيها على ضرورة تعزيز المهارات الشخصية وأنها البوصلة الأساسية التي تزيد ارتباط الموظفين مع بعضهم، وتحسّن الجانب المعنوي لديهم.