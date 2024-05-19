الامارات | «بلدية خورفكان» تتخذ «تدابير فعالة» للوقاية من حوادث الغرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مديرة بلدية خورفكان التابعة لإمارة الشارقة، المهندسة فوزية راشد القاضي، بزيادة عدد المنقذين على شواطئ المدينة لتعزيز خدمات الإنقاذ، مؤكدة أن البلدية عملت على اتخاذ سلسلة من التدابير الفعالة للوقاية من حوادث الغرق، وضمان سلامة رواد الشواطئ، حيث يتم فصل المنطقة المخصصة لممارسة السباحة عن المناطق المخصصة للنشاطات البحرية، كقيادة الدراجات البحرية والقوارب.

وأكدت مراقبة الأنشطة البحرية عبر دوريات متخصصة لضمان الامتثال للقوانين والتعليمات المتبعة، لافتة إلى أن الدوريات البحرية مخولة بإصدار المخالفات لمتجاوزي القوانين.

وأكدت ارتفاع مستوى السلامة والأمان على شواطئ المدينة، بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها البلدية والمتمثلة في تعزيز شاطئ خورفكان وشاطئ اللؤلؤية والزبارة بكوادر احترافية مؤهلة ومجهزة بأحدث المعدات.

وذكرت أن المنقذين ينفذون التعليمات والتحذيرات الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، لتأمين سلامة مرتادي الشواطئ، وتوفير البيئة المناسبة لهم، مع إرشادهم وتثقيفهم بأهمية مراقبة أبنائهم أثناء دخولهم البحر لممارسة السباحة، مشيرة إلى أن المنقذين مؤهلون ومدربون على تقديم خدمات الإنقاذ والإسعافات الأولية، كما أن اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة موجودة على امتداد الشواطئ.