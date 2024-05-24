رئيس الدولة ونائباه ينعون حمد الخييلي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي، دبي، العين (الاتحاد ووام)

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حمد بن سهيل الخييلي، الذي وافته المنية يوم أمس، مؤكداً أن فقيد الوطن رحل بعد رحلة ثرية من العمل الوطني المخلص، رافق فيها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لسنوات طويلة.

وكتب سموه عبر منصة «إكس»: «رحم الله الوالد حمد بن سهيل الخييلي وغفر له وأسكنه فسيح جناته.. رحل بعد رحلة ثرية من العمل الوطني المخلص، رافق فيها الشيخ زايد، رحمهما الله، لسنوات طويلة، وقدم إسهامات بارزة في خدمة وطنه ومجتمعه. نعزي أنفسنا والعائلة الكريمة، وندعو الله أن يلهمنا الصبر والسلوان».

كما نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حمد بن سهيل الخييلي، مبرزاً مناقب الفقيد، وأنه قضى 45 عاماً في خدمة وطنه وقادته وإخوانه المواطنين.

وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «رحم الله حمد بن سهيل الخييلي.. المرافق العسكري للمؤسس .. 45 عاماً قضاها في خدمة وطنه وقادته وإخوانه المواطنين .. نسأل الله له أعلى الجنان .. وأن يلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما نعى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حمد بن سهيل الخييلي، مؤكداً أن الفقيد أحد أبناء الوطن المخلصين، وقد كرَّس حياته لخدمة وطنه ومجتمعه.

وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «نسأل الله تعالى أن يرحم حمد بن سهيل الخييلي ويتغمده بمغفرته ورضوانه.. أحد أبناء الوطن المخلصين، كرس حياته لخدمة وطنه ومجتمعه.. خالص العزاء والمواساة إلى العائلة الكريمة».

وكان ديوان الرئاسة نعى حمد بن سهيل الخييلي، المرافق العسكري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وافته المنية أمس.

وأصدر البيان التالي: («بسم الله الرحمن الرحيم.. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي .. صدق الله العظيم».. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان الرئاسة، المغفور له، حمد بن سهيل الخييلي، الذي وافته المنية يوم أمس.

ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته إلى عائلة الفقيد وذويه، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان «إنا لله وإنا إليه راجعون»).

إلى ذلك، أدى سمو الشيوخ والجموع صلاة الجنازة على جثمان الفقيد حمد بن سهيل الخييلي في مسجد الشيخ هزاع بن سلطان آل نهيان في مدينة العين.

وتوجَّه الجميع إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، ويسكنه فسيح جنانه، ويكرم نزله، سائلين المولى عز وجل أن يلهم آله وذويه جميل الصبر والسلوان.

وقد شيَّع الفقيد إلى مثواه الأخير في مقبرة «المعترض» في مدينة العين كل من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، وجموع المشيعين.