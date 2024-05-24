الامارات | رئيس الدولة ومحمد شهباز شريف يبحثان تعزيز علاقات التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، محمد شهباز شريف، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه ورئيس وزراء باكستان، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان، وفرص تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية، وغيرها من الجوانب التي تعزز رؤى البلدين تجاه تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي المستدام، وذلك في إطار العلاقات التاريخية التي تجمعهما.

وأكد محمد شهباز شريف حرص باكستان على تعزيز علاقات الصداقة التي تجمعها مع دولة الإمارات، وتوسيع آفاق تعاونهما، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الاستفادة من تجربة الدولة التنموية الحضارية الملهمة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعلي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومحمد مبارك المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، والشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وعدد من المسؤولين.

إلى ذلك، أعلنت دولة الإمارات تخصيص مبلغ 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في جمهورية باكستان الإسلامية.

جاء الإعلان عقب المحادثات التي أجراها، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أبوظبي، مع محمد شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، لتعزيز الاقتصاد الباكستاني ودعمه، وتوثيق التعاون بين البلدين.

وكان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، محمد شهباز شريف، قد وصل إلى أبوظبي، أمس، في زيارة عمل إلى الدولة، حيث استقبله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وعدد من المسؤولين، لدى وصوله إلى مطار البطين في أبوظبي.