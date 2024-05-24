الامارات | «أبوظبي للتقاعد» يتصدر قائمة مقدمي الخدمات الحكومية في الإمارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر صندوق أبوظبي للتقاعد قائمة مُقدمي الخدمات الحكومية في الإمارة، بعد نجاحه في تحقيق المركز الأول في مؤشر الأداء لإدارة الحالات في نظام إدارة علاقات المتعاملين الحكومي المشترك، إذ كان الأكثر إنجازاً والتزاماً بين فئات المتعاملين، مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى في الإمارة من فئة الجهات ذات الأعداد الكبيرة من الحالات التي تتلقى أكثر من 15 ألف حالة ومعاملة سنوياً عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي.

وجاء تصدر الصندوق للمركز الأول للعام الرابع على التوالي، حسب مؤشرات أداء منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة «تم»، في إطار مواصلة الصندوق لجهوده لدعم العمل الحكومي المشترك، وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين وفقاً لأحدث الممارسات العالمية، وتحسين تجربتهم للحصول على خدمات حكومية متميزة وبلا جهد.

وأثمرت جهود الصندوق وسعيه نحو تقديم خدمات مميزة للمتعاملين، حصوله على مؤشرات أداء متقدمة، في ستة مؤشرات، هي «مؤشرات القبول، مؤشر التصنيف، مؤشر الالتزام بالإطار الزمني لإغلاق الحالات، مؤشر دقة الإجابة، إضافة إلى مؤشر نسبة الحالات العالقة».

وقال المدير العام لشؤون التقاعد في الصندوق، خلف عبدالله رحمة الحمادي، إن تصدر الصندوق قائمة مقدمي الخدمات الحكومية في الإمارة، وحصوله على المركز الأول للعام الرابع على التوالي، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الصندوق على مدار الأعوام الماضية، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود فريق العمل الكبيرة، ورغبة الصندوق في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم خدمات على مستوى عالٍ من الجودة من خلال التكامل والعمل الحكومي المشترك.