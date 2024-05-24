الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مياه

اقترح متسوقون من محال (سوبرماركت) تأمين ظروف مناسبة لتخزين عبوات المياه وإبعادها عن أشعة الشمس، لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، مشيرين إلى أنهم لاحظوا أن بعض المحال تضع العبوات في الخارج، بحجة عدم وجود أماكن للتخزين.

سجاد

طالب مصلون في منطقة «الراشدية 2» بعجمان بتغيير سجاد أحد المساجد في المنطقة، جراء تعرضه للتلف أخيراً، لافتين إلى أن رائحة السجاد أصبحت غير مقبولة، ما يتسبب لهم في إزعاج أثناء تأدية الصلاة.

«سكوتر»

شكا سائقون سير بعض مستخدمي الـ«سكوتر» عكس اتجاه الطريق، ما يعرّض سلامتهم وسلامة قائدي المركبات للخطر، مطالبين بتشديد الإجراءات الرقابية على المخالفين.

مكالمات

أفاد متعاملون مع شركات اتصالات بتلقيهم عدداً من المكالمات الهاتفية يومياً من شركات (طرف ثالث)، تدعوهم إلى تجديد باقات الإنترنت المنزلي أو تغيير باقات الهواتف المحمولة، مؤكدين أن ذلك يسبب لهم إزعاجاً شديداً.

وعي

أفاد مستخدمو طرق ومشاة، بأنهم لاحظوا بعض الأشخاص يبصقون في الشوارع والأماكن العامة بشكل متكرر كثيراً، في سلوك غير حضاري، وينم عن قلة وعي وثقافة من قبلهم، مقترحين تشديد عقوبة البصق في الأماكن العامة، للمحافظة على نظافة وجمال المكان، فضلاً عن عدم انتشار الأمراض.

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