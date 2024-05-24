الامارات | الدعم الاجتماعي للأسر في أبوظبي يتجاوز ملياري درهم خلال 5 سنوات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عن تقديمها الدعم المالي الاجتماعي للأسر في الإمارة، على مدار خمسة أعوام، بقيمة إجمالية جاوزت ملياري درهم، مشيرة إلى أن عدد أفراد الأسر المستفيدة الذين تمكنوا من الحصول على وظائف بالاستناد إلى برامج التمكين والتدريب التي وفرتها الهيئة عبر شركائها، بلغ 1250 مستفيداً، فيما تم تسجيل 6700 مستفيد في منصة «نافس»، و2700 مستفيد في منصة «مواهب»، إضافة إلى تقديم برامج التوعوية المالية لما يزيد على 1100 مستفيد، وكذلك برامج التمكين الاجتماعي وورش العمل الاجتماعية لنحو 682 مستفيداً.

وأعلنت الهيئة خلال احتفالها بالذكرى الخامسة على تأسيسها، أن برامجها للدعم الاجتماعي يستفيد منها ما يزيد على 5000 أسرة سنوياً، كما استطاعت تطوير منظومتها الخاصة للتحديث والربط الإلكتروني، التي توفر سرعة التحقق من بيانات المتعاملين والمستفيدين بشكل تلقائي من خلال 56 نقطة ارتباط في 27 مؤسسة حكومية اتحادية ومحلية، الأمر الذي أسهم في تقليص متوسط حصول المتعاملين على خدمة الدعم الاجتماعي من معدل 90 يوم عمل إلى معدل سبعة أيام عمل.

وأكدت الهيئة التزامها بمواصلة صناعة الأثر الاجتماعي القائم على التعاون وتكامل الأدوار، والمسؤولية المشتركة، كمنظومة متكاملة، تتشارك لأثر اجتماعي مستدام، وكذلك العمل على تطوير شراكات جديدة تدعم جهود الهيئة المستمرة في دعم استقرار الأسرة واستقلالها المالي، لافتة إلى أنها على مدار الأعوام الخمسة الماضية، هدفت إلى خلق أثر إيجابي مستدام عبر نهج متكامل يقوم على توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر المستفيدة على مستوى إمارة أبوظبي، ويضمن لها حياة كريمة من خلال توفير الدعم المالي الاجتماعي، وتحفيز المشاركة الإيجابية، وتمكين وتدريب أفرادها لدخول سوق العمل للوصول إلى الاستقلال المالي المنشود.

وتنفذ هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي ثلاثة برامج رئيسة للدعم والتمكين والإرشاد المالي، تشمل برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، ويقوم بتقديم الدعم للأُسر المواطنة ذات الدخل المحدود في الإمارة أبوظبي، والتي تحمل خلاصة قيد صادرة عنها، وبرنامج التمكين لتشجيع المستفيدين المؤهلين والقادرين على الانخراط في سوق العمل، إضافة إلى برنامج الإرشاد المالي، لتعزيز نمط الإدارة المالية والتخطيط المالي السليم، للمستفيدين من الدعم لمواجهة مسؤولياتهم المالية بكفاءة، وحمايتهم من الديون وتداعياتها، فضلاً عن تزويدهم بمهارات الترشيد في الإنفاق.

كما تطبّق الهيئة نظام التحديث التلقائي لبيانات للأسر المستفيدة من خدمات الدعم الاجتماعي على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يعمل النظام بشكل استباقي وذاتي - عقب استقطاب البيانات من الجهات الحكومية المرتبط بها - على مقارنة وضع الأسرة المستفيدة أو المتقدمة بطلب جديد، بناءً على أحدث البيانات المتوافرة في النظام الإلكتروني للهيئة، ثم دراسة الفروق بين الوضع السابق والراهن للأسرة، وبصورة آلية يقوم باحتساب الاستحقاق الشهري الجديد للأسرة، والموافقة بشكل آلي وتلقائي على الدفع للأسرة دون تدخل العنصر البشري.

• 5000 أسرة تستفيد من برامج الدعم الاجتماعي سنوياً.