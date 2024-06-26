كشف مقال مشترك لمسؤولين إسرائيليين سابقين في "نيويورك تايمز"، أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لا يمثلنا، وعلى الكونغرس سحب دعوته لإلقاء خطاب أمامه"، لافتا الى ان "الكونغرس ارتكب خطأً فادحا بدعوة نتانياهو وظهوره بواشنطن بمثابة مكافأة لسلوكه المدمر".
واضاف المقال، أن "دعوة الكونغرس لنتانياهو كان يجب أن تكون مشروطة بإنهائه الحرب والإفراج عن الاسرى"، موضحا أن "دعوة نتانياهو ستكافئ ازدراءه للجهود الأميركية للسلام والسماح بالمساعدات لأهالي غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر مقال مشترك لمسؤولين إسرائيليين سابقين: نتانياهو لا يمثلنا وعلى الكونغرس سحب دعوته لإلقاء خطاب أمامه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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