افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن أن "القصف المدفعي الاسرائيلي استهدف منذ قليل وادي حامول"، مشيرا الى "غارتين استهدفتا عيتا الشعب، والخيام، والضهيرة، جنوب لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قصف اسرائيلي استهدف وادي حامول وغارتان استهدفتا عيتا الشعب والخيام والضهيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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