الامارات | تأهيل 900 وحدة إنارة على شارع الشيخ راشد في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتهت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من تأهيل 900 وحدة إنارة على شارع الشيخ راشد، وتحويلها من النمط التقليدي إلى وحدات إنارة بتقنية الليد «LED» الصديقة للبيئة.

وتخدم أعمال الإنارة مرتادي شارع الشيخ راشد من الاتجاهين، على 10 مسارات بإجمالي طول تسعة كيلومترات.

وتسعى الهيئة إلى استدامة أصول شبكة إنارة الطرق في إمارة دبي، بما ينسجم مع غاياتها وأهدافها الاستراتيجية في ترشيد الطاقة ودعم الاقتصاد الأخضر، ويتماشى مع مبادرة دولة الإمارات لعام الاستدامة 2024.

وتضمنت أعمال تأهيل الإنارة في شارع الشيخ راشد ثلاث مراحل استغرقت في مجملها ستة أشهر، واستهدفت المرحلة الأولى تأهيل الإنارة للشارع من منطقة ديرة ولغاية جسر القرهود الفاصل لشارع الشيخ راشد بين ديرة وبر دبي، الذي شملته أعمال الإنارة في المرحلة الثانية، وجرى في المرحلة الثالثة استكمال تأهيل الإنارة من بر دبي إلى تقاطع شارع الشيخ خليفة مع تقاطع الشيخ راشد.

وقال مدير إدارة صيانة الطرق ومنشآتها في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، عبدالله لوتاه: «تتمتع الإنارة بتقنية الليد LED بالعديد من المزايا التي تجعلها صديقة للبيئة، منها انخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 60%، مقارنة بوحدات الإنارة التقليدية، وطول العمر الافتراضي للمصابيح الجديدة بنسبة تصل إلى 173%، مقارنة بمصابيح الطرق القديمة، حيث يبلغ العمر الافتراضي لإنارة الطرق الجديدة 60 ألف ساعة، مقارنة بنحو 22 ألف ساعة للمصابيح التقليدية، ما يسهم في تقليل دورية استبدال المصابيح، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، إلى جانب انخفاض نسبة الفقد في الطاقة والانبعاث الحراري بنسبة 38%، مقارنة بالمصابيح التقليدية».

وأضاف: «تتمتع وحدات الإنارة الحديثة بمعدل أعلى في السطوع ووضوح الألوان، مقارنة بالوحدات التقليدية السابقة، ما يعزز الرؤية والسلامة المرورية لمستخدمي المركبات على شوارع دبي خلال الليل، حيث توفر وحدات الإنارة من نوع LED دقة ووضوحاً بمقدار 4000 درجة، مقابل 2000 درجة للوحدات التقليدية، ما يسهم في تحسين جودة الإنارة بنسبة 100%، كما أن الوحدات الجديدة لا تحتوي مواد ضارة للبيئة، ما يعزز رؤية الهيئة وإمارة دبي في تحقيق الاستدامة البيئية».