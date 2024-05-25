الامارات | 6 برامج رعاية اجتماعية تدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، بأنه يمكن للمواطنين التقدم بطلب للحصول على خدمات الدعم الاجتماعي وفقاً لسياسة الرعاية الاجتماعية، من خلال ستة برامج، تشمل برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل، الذي توفره وزارة تنمية المجتمع، إضافة إلى برنامج خدمة المساعدة الدورية للمستحقين من مواطني إمارة دبي، الذي تقدمه هيئة تنمية المجتمع، وبرنامج مساعدة طارئة للمستحقين من إمارة دبي، الذي تقدمه الهيئة أيضاً، فضلاً عن طلب مساعدة مالية للأسرة المواطنة ذات الدخل المحدود، الذي يوفره برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، وبرنامج طلب رعاية اجتماعية، الذي تقدمه مؤسسة التنمية الأسرية بأبوظبي، إلى جانب برنامج خدمة الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود من مواطني الشارقة، الذي توفره دائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة.

الدعم الاجتماعي

وأوضحت الحكومة الرقمية في تقرير لها، أن برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، يستهدف الأسر الإماراتية وأصحاب الدخل المحدود، ممن يقل مصدر دخلهم عن 25 ألف درهم شهرياً، مشيرة إلى أن البرنامج يغطي مختلف المحاور الأساسية لدعم الأسر المواطنة من خلال ثلاثة برامج رئيسة، أولها، مخصصات جديدة، حيث تم استحداث أربعة مخصصات جديدة هي: مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45، ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل.

وتهدف هذه المخصصات إلى تمكين الأسر الإماراتية محدودة الدخل من الحصول على المسكن الملائم، وتشجيع الأبناء المتفوقين على الالتحاق بالجامعة، ودعم كبار السن من المواطنين.

ويختص ثاني البرامج بعلاوات تمت زيادتها، مع الحرص على زيادة العلاوات المخصصة لجميع أفراد الأسرة، بما يشمل العلاوات الثلاث الحالية، وهي: علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة، وعلاوة الأبناء.

أما البرنامج الثالث، فيتعلق بعلاوات بدل تضخم، حيث يتضمن ثلاثة أنواع من العلاوات، تشمل علاوة دعم المواد الغذائية، وعلاوة الكهرباء والماء، وعلاوة الوقود. وأشارت الحكومة الرقمية إلى أنه تمت إعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل في دولة الإمارات في يوليو 2022، لتصل قيمته الإجمالية إلى 28 مليار درهم، حيث رُفعت قيمة الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار درهم إلى خمسة مليارات درهم سنوياً.

تمكين الأسر

وأوضحت الحكومة الرقمية، أن برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، الذي أطلقته دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، يوفر الدعم المالي والتمكين للأسرة المواطنة ذات الدخل المحدود، والذي يندرج ضمن «برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21»، الذي يهدف إلى تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة لكل الأسر المواطنة في الإمارة. ولفتت إلى أن هيئة تنمية المجتمع في دبي، تقدم العديد من المنافع الاجتماعية لمواطني الإمارة، مثل المنفعة الدورية التي تُصرف كمساعدة تكميلية لدخل رب الأسرة، لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنين المستحقين.

وأضافت أن دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، توفر خدمة الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود من فئات المجتمع، وتتاح للأشخاص الذين يكون دخلهم مساوياً أو أقل من المساعدة الممنوحة من وزارة تنمية المجتمع من مواطني إمارة الشارقة المقيمين فيها بشكل دائم.

• برنامج الدعم الاجتماعي يستهدف الأسر الإماراتية ممن يقل دخلها عن 25 ألف درهم شهرياً.

الفئات المستفيدة

أفادت الحكومة الرقمية، بأنه بناءً على القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2001، يتم تقديم المساعدات الشهرية لـ12 فئة من مواطني دولة الإمارات المقيمين داخل الدولة، هي: الأرامل، المطلقات، أصحاب الهمم، المسنون، الأيتام، مجهولو الأبوين، المصابون بالعجز الصحي، الطلاب المتزوجون، أسر المسجونين، العاجزون مادياً، المهجورات من النساء، المواطنات المتزوجات من أزواج أجانب.

وذكرت أنه وفقاً للقانون في شأن الضمان الاجتماعي، يستحق المواطن المقيم في الدولة، فقط المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع، مشيرة إلى أنه مع ذلك، حدد القانون بعض الاستثناءات لهذه القاعدة، حيث تستحق المواطنة المتزوجة من أجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها وأولادها في الحالات الآتية: إصابة الزوج بعجز مرضي أو عاهة تمنعه عن العمل، سجن أو إيقاف الزوج مدة لا تقل عن شهرين، إبعاد الزوج عن الدولة، كما تستحق المواطنة المتزوجة من أجنبي مساعدة عن نفسها فقط، إذا لم يكن للزوج دخل بسبب خارج عن إرادته، أو إذا كان دخل الزوج يقل عن المتوسط المطلوب لسد احتياجات أسرة، وتستحق المواطنة الأرملة التي توفي زوجها الأجنبي المساعدة الاجتماعية عن نفسها، وأولادها، علاوة على ذلك، تستحق المساعدة الاجتماعية الأجنبية التي تطلقت أو ترملت من زوج مواطن، وأنجبت منه أطفالاً تقوم بحضانتهم داخل الدولة، ولم يكن لها دخل أو عائل مقتدر.