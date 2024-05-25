الامارات | تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي الثلاثاء المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ينظم نادي دبي للصحافة، ممثل الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، حفلاً خاصاً لتكريم الفائزين في الدورة 23 للجائزة، الثلاثاء المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن قمة الإعلام العربي، وتزامناً مع فعاليات اليوم الأول من منتدى الإعلام العربي 22، بحضور لفيف من قيادات المؤسسات الإعلامية وكبار الكُتّاب، ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية، وممثلي مختلف وسائل الإعلام في المنطقة.

وستشارك في تقديم حفل الجائزة هذا العام، وجوه إعلامية من العالم العربي منهم: الإعلامي سامي قاسمي من قناة «سكاي نيوز عربية»، وحامد المعشني من شبكة أبوظبي للإعلام، ولينا مجالي من قناة المشهد، ومريم عكراطة من قناة الشرق، والإعلامية نورة الحميضان من قناة «ATV»، وندى رضا من قناة «إكسترا نيوز»، وريا رمال من «دبي للإعلام».

ويحظى حفل الجائزة باهتمام ومتابعة المعنيين بالقطاع الإعلامي في المنطقة، بما في ذلك المؤسسات الصحافية المحلية والإقليمية والصحافيون العرب الموجودون في مناطق مختلفة حول العالم، بما للجائزة من مكانة رفيعة كأبرز محفل للاحتفاء بالتميز الإعلامي في العالم العربي، لاسيما أنها تتزامن مع أكبر تجمع سنوي للإعلام في المنطقة العربية، وهو منتدى الإعلام العربي الذي يستقطب هذا العام ما يزيد على 4000 مشارك، في مقدمتهم قيادات أهم المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ورموز العمل الإعلامي في المنطقة.

وأعرب مدير جائزة الإعلام العربي، جاسم الشمسي، عن تقديره للإعلاميين والإعلاميات المتميزين المشاركين في تقديم حفل توزيع جوائز الإعلام العربي.

وقال: «نعتز باحتفاظ الجائزة بمكانتها على مدار أكثر من 20 عاماً كأهم محفل من نوعه في المنطقة، للاحتفاء بالتميز في المجال الإعلامي، إذ يتبارى سنوياً على الفوز بها وضمن مختلف فئاتها، آلاف الإعلاميين من مختلف أنحاء العالم العربي، لاعتلاء منصة التتويج التي يصبو العاملون في المجال الإعلامي للوصول إليها».

يذكر أن جائزة الإعلام العربي تشمل 13 فئة موزعة على محاورها الثلاثة الرئيسة: الصحافية والمرئية والرقمية، إضافة إلى جائزة شخصية العام الإعلامية التي يتم منحها بقرار من مجلس إدارة الجائزة.