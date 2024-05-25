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الامارات | "تنظيم الاتصالات" تؤكد أن الهوية الرقمية آمنة تماماً

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، في حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام"، أن الهوية الرقمية آمنة تماما.

وجاء ذلك تعليقا على ما يرد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول عمليات الاحتيال مفترضة باستخدام الهوية الرقمية.

ونوهت الهيئة بضرورة توخي الحذر عند تلقي المتعاملين أي اشعارات أو طلبات للدخول، وضرورة قراءتها جيدا قبل الضغط على أي زر، وذلك تفاديا للتعرض للاحتيال من أشخاص يسعون للوصول إلى الحسابات الشخصية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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