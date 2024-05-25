الامارات | تعرف إلى الأكياس ذات الاستعمال الواحد المستثناة من الحظر في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت بلدية دبي، في منشور لها على منصة "إكس"، أنواع الأكياس ذات الاستعمال الواحد التي سيتم حظر استعمالها بدءا من 1 يونيو 2024، كما حددت الأنواع المستثناة من الحظر.

الأكياس المحظورة هي:

الأكياس ذات سماكة 57 ميكروميترا وأقل وتشمل:

الأكياس البلاستيكية

الأكياس الورقية

الأكياس المصنوعة من مواد نباتية قابلة للتحلل

الأكياس القابلة للتحلل

الأكياس ذات الاستعمال الواحد المستثناة من الحظر:

الأكياس ذات سماكة 58 ميكروميترا وأكثر

أكياس الفواكه واللحوم والأسماك

أكياس الخبز

أكياس القمامة

ويشار إلى أن البلدية أعلنت، اليوم، عن حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد في الإمارة، وذلك بدءا من 1 يونيو 2024.

حظر الأكياس ذات الاستخدام الواحد في دبي بدءاً من 1 يونيو