الامارات | خفض السرعة على شارعي الاتحاد والوحدة في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، عن تعديل السرعة على شارعي الاتحاد والوحدة من 100 كيلومتر في الساعة إلى 80 كيلومتراً، لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق، مشيرة إلى بدء العمل بالقرار اعتباراً من أمس السبت الموافق 25 مايو.

وأوضحت الهيئة أنه تم تغيير سرعة شارع الاتحاد لتتناسب مع سرعة الشارع في إمارة دبي، ولتقليل ارتباك السائقين على امتداد الشارع ووجود تغيير مناسب في السرعات على مسافات كافية.

وبينت أن متوسط السرعة على الطريق في أوقات الذروة لا يزيد على 40 كيلومتراً في الساعة، بينما لا يزيد على 80 كيلومتراً في الساعة على مدار اليوم لوجود كثافة مركبات على الطريق.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعلنت عن خفض حد السرعة القانونية على شارع الاتحاد في الجزء الواقع بين إمارة الشارقة وجسر القرهود من 100 كيلومتر في الساعة إلى 80 كيلومتراً، وذلك اعتباراً من 20 نوفمبر الماضي.

وأكدت الهيئة أن قرار خفض حد السرعة جاء بالتنسيق والتشاور مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبناءً على دراسة حديثة اعتمدت على عدد المداخل والمخارج والتقاطعات المتقاربة في الجزء المشار إليه من شارع الاتحاد، إضافة إلى دراسة عدد الحوادث المرورية المتكررة، والإجراءات التحسينية والتطويرية التي أنجزت في المنطقة خلال الفترة الأخيرة.