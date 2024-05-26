الامارات | "نخيل" تمنح عقود بدء أعمال البنية التحتية في "نخلة جبل علي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً والتي تتخذ من دبي مقراً لها والتابعة لـ"دبي القابضة"، عن منح عقود إنشاء البنية التحتية في مشروع "نخلة جبل علي". وتم منح عقد إنشاء الطريق العام الذي يسهّل الوصول إلى "نخلة جبل علي" من شارع الشيخ زايد، والطريق المخصص لأعمال الإنشاءات، والذي يخدم المنطقة المركزية الوسطى للنخلة، إلى شركة "دي بي بي للمقاولات ذ.م.م" التي تأسست على يد "مجموعة دتكو"، وبدأت عملياتها التشغيلية إلى جانب "شركة دتكو للإنشاءات ذ.م.م" لتصبحا من الشركات الرائدة في مجال المقاولات المدنية والبحرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا وسيوفّر الطريق العام عند اكتمال إنشائه مساراً مريحاً للسيارات يؤدي مباشرة إلى "نخلة جبل علي" ويمتد لمسافة 6 كيلومترات تقريباً.

وقد تمت ترسية عقد تحسين الطرق والإنارة في شارع الحصاه المعروف بـ (شارع أبوظبي سابقاً) في واجهة دبي البحرية (البر الرئيسي الذي يربط نخلة جبل علي)، على شركة "خانصاحب للهندسة المدنية ذ.م.م"، وهي إحدى شركات "مجموعة خانصاحب" التي بفضل سجلها الحافل في تنفيذ العديد من المشاريع بالغة الأهمية في دبي أثبتت مكانتها كشركة رائدة بمجال الإنشاءات وإدارة المرافق.

تعتبر "نخلة جبل علي" من أهم المشاريع العمرانية الطموحة ذات الرؤية المستقبلية لشركة "نخيل"، والتي كشف عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وسيساهم المشروع في الارتقاء بالمعايير العالمية لطريقة العيش على الواجهة البحرية، وتوفير مجموعة استثنائية من وسائل الراحة العصرية للمقيمين والعائلات والزوار. وإلى جانب كونه يدعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) يمثل المشروع بداية مرحلة جديدة من النمو الحضري في منطقة جبل علي، مما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة للعقارات: "نفخر اليوم بالإعلان عن تعيين شركتي ’دي بي بي للمقاولات ذ.م.م’ و’خانصاحب للهندسة المدنية ذ.م.م’ كشركين في تنفيذ المرحلة القادمة من تطوير البنية التحتية لمشروع ’نخلة جبل علي’. ونحن واثقون بأن هذا التعاون، خصوصاً مع شريكين هما الأفضل ضمن فئتهما، سوف يضمن تطبيق أعلى معايير البنية التحتية الحضرية التي تخدم احتياجات عملائنا، وسيدعم أيضاً تحقيق أهداف ’خطة دبي الحضرية 2040. تؤكّد هذه الشراكة التزامنا بتعزيز المعايير الدولية لنمط معيشة مميّز على الواجهات المائية، ما يعزّز مكانة مشروع ’نخلة جبل علي’ وجهةً مرغوبةً لنحو 35 ألف عائلة في المستقبل."

سيوفر المشروع وجهة حضرية إضافية في دبي، حيث ستشكل وجهة سكنية وترفيهية رئيسية لمركز إكسبو 2020 الحضري الجديد. وتمتد "نخلة جبل علي" على مساحة 13.4 كيلومتر مربع، مع مساحة تطويرية قدرها 10.5 مليون متر مربع. ويضم المشروع 16 سعفة، بخط ساحلي يبلغ طوله الإجمالي 110 كيلومترات وشاطئ يمتد على 91 كيلومتراً؛ مما يدعم أهداف "خطة دبي الحضرية 2040" لمضاعفة الشواطئ العامة بنسبة 400%. كما ستضم الجزيرة ما يقرب من 35 ألف أسرة، مما يساهم في الزيادة الصافية لعدد سكان دبي والذي يتوقع وصوله إلى نحو 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040.

تعد شركة "نخيل” مطور عقاري رائد عالمياً وهي تابعة لـ“دبي القابضة"، حيث تشكّل مشاريعها المبتكرة المتميزة مجموعة أيقونية من المجمعات الرئيسية ومشاريع السكن والتجزئة والضيافة والترفيه التي تساهم بشكل محوري في تحقيق رؤية دبي. وتمتد محفظة "نخيل" المتنوعة لتشمل الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم مثل سانت ريجيس دبي، بالإضافة إلى عدد من أشهر مراكز التسوق في الإمارة بما فيها "نخيل مول" في "نخلة جميرا"