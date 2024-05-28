الامارات | إعلان الفائزين بـ «جائزة الإعلام العربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 مايو 2024

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، اليوم الافتتاح الرسمي لفعاليات منتدى الإعلام العربي ضمن اليوم الثاني لـقمة الإعلام العربي وتكريم الفائزين بـجائزة الصحافة العربية بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، ولفيف من رؤساء تحرير الصحف وقيادات المؤسسات الصحافية والإعلامية الإماراتية والعربية والعالمية، وكبار الكُتَّاب وصُنّاع الإعلام في العالم العربي.

وفاز علي السراي من صحيفة الشرق الأوسط بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة السياسية.

وفازت سحر المليجي من صحيفة المصري اليوم بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاستقصائية.

كما فاز أسامة السعيد من صحيفة الشرق الأوسط بجائزة الصحافة العربية عن فئة الصحافة الاقتصادية.

وفاز موقع القاهرة 24 بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة إخبارية ضمن حفل جائزة الإعلام العربي، فيما فاز موقع معلومات مباشر بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة اقتصادية، وفازت منصة Sport 360 بجائزة الإعلام الرقمي كأفضل منصة رياضية، وفازت مجلة العربي الصغير بجائزة الصحافة العربية عن فئة صحافة الطفل.

وفاز عبداللطيف الزبيدي، الكاتب في صحيفة الخليج، بجائزة المقال من جائزة الإعلام العربي، وفاز فيلم أمام الكواليس.. ملح على جرح بجائزة أفضل عمل وثائقي.

وفاز برنامج كلام أسواق بجائزة الإعلام المرئي عن فئة أفضل برنامج اقتصادي، وفاز برنامج الليوان بجائزة أفضل برنامج اجتماعي، كما فاز برنامج دروب عن فئة أفضل برنامج ثقافي، وفاز برنامج ملعب ON عن فئة أفضل برنامج رياضي.

وسلم سمو الشيخ منصور بن محمد، الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط سمير عطا الله جائزة شخصية العام الإعلامية من منتدى الإعلامي العربي.

وشهد حفل جائزة الإعلام العربي تكريماً خاصاً للإعلامية اللبنانية الراحلة جيزيل خوري.