الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | بن مبارك: اليمن متمسك بعروبته وعودته إلى دوره الاستراتيجي

0 نشر
الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بن مبارك: اليمن متمسك بعروبته وعودته إلى دوره الاستراتيجي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس مجلس وزراء الجمهورية اليمنية، الدكتور أحمد عوض بن مبارك حرص اليمن على التمسك بعروبته وعودته إلى دوره الاستراتيجي والحيوي.

وأضاف بن مبارك خلال اليوم الثاني من "قمة الإعلام العربي": هناك تحديات كبيرة أمامنا، والتعاطي مع المشكلات في اليمن أصبح من منظور إنساني فقط، مشيراً إلى أن "السلام هو الخيار الاستراتيجي الوحيد والشعب اليمني بحاجة إلى الاستقرار".

وقال اليوم الثلاثاء، خلال جلسة "مستقبل اليمن" ضمن فعاليات "منتدى الإعلام العربي" إن "تمكين الحكومة اليمنية هو الذي يضمن دفاعها عن مصالح شعبها"، لافتاً إلى أن "للمرأة في اليمن دور محوري وأساسي في المجتمع منذ عهد الملكة بلقيس".

وقال بن مبارك إن "الإعلام يصنع المحتوى ويخلق الحوارات وهو الأداة التي توضح القضايا العادلة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements