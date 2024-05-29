الامارات | إطلاق رقم جديد للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة وشركة رافد لحلول المركبات‏ الرقم الجديد (80092) للإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة، وذلك ضمن الجهود المشتركة في تحسين الخدمات المرورية المقدمة للمتعاملين وتعزيز رضاهم.

وجاء الإطلاق في مركز الاتصال والتحكم بمقر "رافد" بحضور القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء سيف الزري الشامسي، ومدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، رئيس لجنة تخطيط الحوادث المرورية البسيطة بإمارة الشارقة العميد د.أحمد سعيد الناعور ، والرئيس ‏‏التنفيذي لشركة رافد لحلول المركبات، نائب رئيس لجنة تخطيط الحوادث المرورية البسيطة بإمارة الشارقة أحمد جمعة المشرخ، ومدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، العقيد محمد علاي النقبي، ومدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق برافد، عبدالرحمن كنون الشامسي، إلى جانب عدد من ممثلي الجهتين.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي خلال الإطلاق أن الرقم الجديد جاء كجزء من الجهود المستدامة لشرطة الشارقة وشركة رافد لحلول المركبات الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين بأسرع وقت، سعياً منها للارتقاء بمستوى السلامة المرورية على طرق الإمارة، وجودة الأداء في سبل تحقيق إسعاد للمتعاملين.

وأثنـــــى العميد د.أحمد الناعور على جهود شركة رافد المبذولة ودورها الإيجابي في تسهيل عملية الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة لضمان الاستجابة السريعة، مضيفاً إلى أن الرقم السابق ( 80072343) مازال مفعلاً لاستقبال البلاغات عليه.

ومن جانبه قال أحمد جمعة المشرخ، إن إطلاق الرقم في رافد جاء انطلاقاً من حرصنا على التطوير المستمر في نوعية الخدمات التي نقدمها للعملاء، إذ نعمل بشكل مستمر على رفع جاهزيتنا وتطوير معداتنا، واستقبال جميع الملاحظات ومكالمات الجمهور على مدار الساعة، موكداً أن الشركة تستجيب للملاحظات وتتخذ الإجراءات التصحيحية لتطوير منظومة عملها، وتتعامل مع الحوادث بحرفية عالية لتقليل زمن الاستجابة للحوادث المرورية".