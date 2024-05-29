الامارات | محمد بن راشد: رحم الله سعيد العتيبة.. كان جزءاً من البناء والتأسيس الاقتصادي في الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له سعيد بن أحمد العتيبة، الذي وافاه الأجل اليوم.

وقال سموه في تغريدة على منصة "إكس":" رحم الله سعيد بن أحمد العتيبة وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.. كان جزءاً من البناء والتأسيس الاقتصادي في الدولة.. وذاكرة حيّة للعاصمة.. وأحد الروّاد الأوائل مع المؤسس طيب الله ثراه".