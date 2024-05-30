الامارات | رئيس مجلس الوزراء اليمني يزور متحف المستقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيس مجلس الوزراء في الجمهورية اليمنية الشقيقة، "متحف المستقبل" في إمارة دبي وجال في مرافقه برفقة وفد رفيع المستوى من اليمن.

تأتي هذه الزيارة على هامش البرنامج الرسمي لمشاركة رئيس مجلس الوزراء اليمني في حضور فعاليات منتدى الإعلام العربي، الذي عقد خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو الجاري.