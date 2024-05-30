محمد بن راشد للابتكار يبرم شراكة استراتيجية مع «أزور إكس»

30 مايو 2024 23:01

دبي (الاتحاد)

أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، إبرام شراكة استراتيجية مع «أزور إكس» (AzurX)، شركة الخدمات المهنية والاستثمارية في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية بمنطقة الشرق الأوسط.

تهدف هذه الشراكة إلى تنشيط الابتكار في مجال الفضاء والتقنيات الاستراتيجية، ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي تسعى إلى تسريع نموها، فيما سيتمكن صندوق محمد بن راشد للابتكار من التواصل مع الشركات الناشئة الواعدة المتخصصة في مجال الفضاء والتي تتمتع بآفاق نمو عالمية كبيرة، واستقطابها للانضمام إلى منظومة الابتكار المزدهرة في دولة الإمارات. وسيعمل صندوق محمد بن راشد للابتكار على تسريع نمو الشركات من خلال ربطها ببرامج دولة الإمارات الطموحة في مجال الفضاء، وتوفير الأدوات والموارد لتحقيق النجاح.

وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات، تمثل هذه الشراكة ركيزة أساسية للجهود الحثيثة التي يبذلها صندوق محمد بن راشد للابتكار لترسيخ مكانته كمؤسسة رائدة في قطاع تكنولوجيا الفضاء على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وفرصة للاستفادة من شراكاتهما مع مركز محمد بن راشد للفضاء ووكالة الإمارات للفضاء.

بهذه المناسبة، قالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، والرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: «نؤمن في صندوق محمد بن راشد للابتكار بالدور المحوري لهذه الشراكات في تطوير منظومة الابتكار. ويمثل تعاوننا مع AzurX خطوة استراتيجية هامة تعزز فاعلية جهود دفع عجلة الابتكار في قطاع الفضاء وتعميق أثرها الإيجابي. ونهدف، من خلال مثل هذه المبادرات، إلى بناء منظومة حيوية تسرِّع نمو الشركات الناشئة وتسهم بشكل ملموس في تطوير القطاع».

من جهتها، قالت آنا هازلت، الرئيس التنفيذي لشركة «أزور إكس»: « عملت «أزور إكس» منذ العام 2019 على دعم الشركات التكنولوجية العاملة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، والأبحاث والدراسات المتخصصة بهذا القطاع واستقطابها إلى دولة الإمارات، حيث يتيح قطاع تكنولوجيا الفضاء، المزدهر بمنظومته المتقدمة التي تضم طيفاً واسعاً من الشركات والكيانات الناشئة، مجموعة مزايا استراتيجية واقتصادية ودبلوماسية. ونتطلع إلى العمل مع صندوق محمد بن راشد للابتكار للمساهمة في برنامج مسرع الابتكار ودعم الشركات الناشئة في مجال الفضاء، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في مجال الفضاء بدولة الإمارات».

وسيعمل صندوق محمد بن راشد للابتكار بالتعاون مع «أزور إكس» على استقطاب الشركات الناشئة في مجال الفضاء من جميع أنحاء العالم إلى دولة الإمارات والمساهمة في تسريع وتيرة نموها من خلال برنامج مسرع الابتكار الذي تبلغ مدته 6 أشهر. وتم تصميم البرنامج لدعم الشركات المبتكرة الواعدة ضمن القطاعات السبعة للاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تضم قطاع الفضاء. ويهدف البرنامج إلى دعم الشركات الناشئة عبر مختلف مراحل نموها، وتزويدها بحلول وبرامج تدريبية وإرشادية، إلى جانب عديد من الموارد الهامة الأخرى كمساعدتها في الحصول على التمويل، وتسهيل وصولها إلى الجهات المعنية في الدولة.

تتمثل إحدى النماذج الناجحة لمشاركة برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار في مجال الفضاء بشركة فارمن «Farmin » التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وهي منصة متخصصة في تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد تعتمد على معالجة صور الأقمار الصناعية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وبدعم من صندوق محمد بن راشد للابتكار، تمكنت شركة «فارمن» من إبرام مجموعة شراكات مع عدد من المؤسسات الهامة في القطاع كمركز محمد بن راشد للفضاء، وأكاديمية أبوظبي البحرية وموانئ أبوظبي، والتي ساعدتها في جمع تمويل تجاوز 1.1 مليون درهم لتوظيفها في مشاريع متنوعة.

41 دولة

يهدف برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، والذي تم إطلاقه في العام 2018، إلى تعزيز آفاق الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة وتزويدها بالموارد وبرامج الإرشاد والتدريب والخدمات عالمية المستوى. وتمثل الدفعة السابعة لبرنامج مسرع الابتكار، التي جرى اختيار المشاركين بها من بين أكثر من 230 طلباً من 41 دولة حول العالم، مجموعةً متنوعة من الشركات المبتكرة في مجالات الصحة والطاقة النظيفة والتكنولوجيا والفضاء والنقل والطاقة المتجددة والمياه، حيث يحصل المشاركون في برنامج مسرع الابتكار على خدمات متخصصة وبرامج تدريب وإرشاد متقدمة، وموارد مناسبة تساعدهم على تسريع وتيرة نمو شركاتهم، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة وتوسيع نطاق أعمالهم.

وتمثل هذه الشراكة بين صندوق محمد بن راشد للابتكار وشركة «أزور إكس»، تعاوناً هاماً يهدف إلى تحفيز الابتكار، وتعزيز وخلق بيئة مواتية للشركات الناشئة العاملة في قطاع الفضاء والتقنيات الاستراتيجية في دولة الإمارات.