الامارات | «الفجيرة للمغامرات» يوقف الأنشطة الترفيهية الخارجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز الفجيرة للمغامرات وقف دخول المسارات الجبلية والأنشطة الخارجية في الإمارة، اعتباراً من اليوم، الأول من يونيو الجاري، في خطوة تهدف إلى حماية الأفراد والشركات المعتمدة من قِبل المركز من أخطار الإنهاك الحراري.

وأوضح المركز أن هذا القرار جاء نظراً لدخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات لا يسمح فيها بممارسة الأنشطة الترفيهية الخارجية، مشيراً إلى أنه ستتم إعادة تقييم الوضع عند تحسن الظروف الجوية.

وأكد أنه يولي أهمية قصوى لسلامة المغامرين والمحافظة عليهم من أي إصابة قد تنجم عن ممارسة الأنشطة الخارجية، في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

كما أكد التزامه بتوفير تجربة آمنة وممتعة لمحبي المغامرات من المواطنين والمقيمين والسياح، من خلال إصدار القرارات التي تحفظ سلامة المغامرين وتعزز الوعي بالاستمتاع بالطبيعة بشكل مسؤول، لافتاً إلى أنه تتم توعية الأفراد والشركات عبر ورش مخصصة تهدف إلى ضبط نشاطاتهم والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر في البيئة الجبلية بشكل مباشر، مثل رمي المخلفات العضوية التي تؤثر في المياه الجوفية مستقبلاً، أو الاقتراب من النباتات السامة والحيوانات البرية التي تستدعي تدخلاً طبياً بشكل فوري وغيرها.

وشدد المركز على أنه في حال تم رصد أي مخالفين يمارسون التسلق الجبلي أو المشي عبر المسارات الجبلية، وغيرها من الأنشطة الترفيهية الخارجية، سيتخذ عدداً من الإجراءات بحق المخالفين، تبدأ بتوعيتهم من قِبل المفتشين، إلا أنه مع تكرار المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم، سواء كانوا أشخاصاً أو شركات.

وبيّن أن العقوبات تشمل غرامة بقيمة 25 ألف درهم لكل مَن يُعرّض حياة الآخرين للخطر، وفي حال تكرار المخالفة تصل الغرامة إلى 50 ألف درهم، إضافة إلى إيقاف نشاط الشركة المخالفة بشكل كامل في الإمارة، مشدداً على ضرورة الالتزام بهذا القرار، حرصاً على السلامة العامة، ومنعاً لوقوع أي حوادث قد تتسبب في تعريض حياة الأشخاص للخطر.