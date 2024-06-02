الامارات | 5 أنماط معتمدة لدوام العاملين بمهنة «مدرس خصوصي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت بطاقة خدمة تصريح عمل مدرس خصوصي المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، خمسة أنماط معتمدة لدوام العاملين بمهنة «مدرس خصوصي»، تشمل: الدوام الكامل، الدوام الجزئي، العمل المؤقت، العمل المرن، العمل عن بُعد، فيما اشترطت الوزارة على طلبة المدارس الأحداث الراغبين في الحصول على تصريح ممارسة مهنة التدريس الخاص، استيفاء عدد من الوثائق، أهمها إقرار موافقة ولي الأمر على عمل الطالب.

وتفصيلاً، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين المواطنين والمقيمين الراغبين في ممارسة مهنة التدريس الخصوصي بشكل قانوني إلى الحصول على تصريح عمل التدريس الخصوصي من الوزارة، وتوقيع ميثاق ممارسة المهنة المعتمد من وزارة التربية والتعليم، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يمارس هذه المهنة بشكل غير قانوني.

وعرّفت الوزارة مسمى مهنة «التدريس الخصوصي» بأنه تقديم دروس تعليمية خارج إطار المؤسسات التعليمية لطالب أو مجموعة من الطلبة من قبل أفراد مؤهلين، مشددة على أهمية حرص أولياء الأمور والطلبة على الاستعانة فقط بالأشخاص المصرح لهم بممارسة التدريس الخصوصي من الوزارة.

وأوضحت الوزارة، في العدد الأخير من مجلة «سوق العمل» الصادرة عن الوزارة، أنه بإمكان الأفراد الحصول على تصريح عمل التدريس الخصوصي من الوزارة دون دفع رسوم مقابل الخدمة، وذلك ليتمكن من ممارسة التدريس الخصوصي وتحقيق دخل إضافي مباشر، لافتة إلى أن الوزارة أقرت في ديسمبر 2023 بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم آلية عمل مشتركة تم بموجبها استحداث «تصريح عمل التدريس الخصوصي» بهدف تعزيز عملية التعلم وضمان حوكمة الدروس الخصوصية، إضافة إلى إتاحة تحقيق دخل إضافي لممارسي المهنة ضمن بيئة منظمة.

وأوضحت الوزارة أن تصريح عمل التدريس الخصوصي متاح لفئات واسعة من المجتمع تشمل المدرسين المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة والموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، فئة غير العاملين، فضلاً عن أنه يمكن كذلك لطلبة المدارس من الأحداث (في سن 15 - 18 عاماً) وطلبة الجامعات، استصدار تصريح مدرس خصوصي، شريطة تقديم شهادة استمرارية دراسة للطالب في المرحلة الثانوية، أو ما يفيد بأن الطالب مقيد في التعليم الجامعي، وكذلك تقديم آخر شهادة دراسية للطالب المدرسي، وإقرار عدم ممانعة من ولي الأمر، وشهادة حسن سيرة وسلوك، وشهادة لائق طبياً، وشهادة خبرة (إن وجدت)، واعتماد ميثاق التدريس الخصوصي، وتقديم صورة شخصية واضحة بخلفية بيضاء.

ويلتزم الراغبون في استصدار تصريح مدرس خصوصي من فئة العاملين في القطاعات المختلفة بالدولة بتقديم ثمانية أنواع من الوثائق والمحررات الرسمية، تشمل: آخر درجة علمية، شهادة حسن سيرة وسلوك، عدم ممانعة من صاحب العمل، شهادة لائق طبياً، شهادة خبرة (إن وجدت)، أوراق ثبوتية سارية المفعول (جواز سفر، إقامة، هوية)، اعتماد ميثاق المدرس الخصوصي، صورة شخصية واضحة بخلفية بيضاء، فيما يقدم المدرس المسجل في مدرسة حكومية أو خاصة شهادة حسن سيرة وسلوك، إقرار عدم ممانعة من صاحب العمل، شهادة لائق طبياً، شهادة خبرة (إن وجدت)، إضافة إلى أوراق ثبوتية سارية المفعول (جواز سفر، إقامة، هوية)، واعتماد ميثاق المدرس الخصوصي، وصورة شخصية واضحة بخلفية بيضاء.

وحددت وزارة الموارد البشرية والتوطين شرطين لمنح تصاريح ممارسة مهنة «التدريس الخصوصي»: الأول موافقة صاحب العمل إذا كان طالب التصريح يعمل موظفاً لدى أي من قطاعات العمل في الدولة (يستثنى من هذا الشرط حاملو تصريح العمل الجزئي)، بينما يتمثل الشرط الثاني في تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك وشهادة لياقة صحية في حال كان مقدم الطلب لا يعمل، موضحة أن مدة تصريح عمل التدريس الخصوصي تكون سنتين مع جواز تجديدها بشرط استمرار توافر شروط إصداره.

فيما حددت بطاقة خدمة تصريح عمل مدرس خصوصي المعتمدة من الوزارة خمسة أنماط للعمل بمهنة مدرس خصوصي، تشمل ما يلي: الدوام الكامل، الدوام الجزئي، العمل المؤقت، العمل المرن، العمل عن بُعد، لافتة إلى أنه بمجرد تأكد مقدم الطلب من استيفاء الشروط والمستندات الداعمة والاعتماد لطلبه، ستقوم الوزارة بإحالة الطلب بعد التحقق من استيفائه كل المتطلبات إلى وزارة التربية والتعليم للحصول على الموافقة النهائية خلال ثلاثة أيام عمل حداً أقصى لإنجاز الخدمة من تاريخ تقديم الطلب.

• يمكن للأفراد الحصول على تصريح عمل التدريس الخصوصي دون دفع رسوم.

الأنماط الـ 5

• الدوام الكامل.

• الدوام الجزئي.

• العمل المؤقت.

• العمل المرن.

• العمل عن بُعد.