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الامارات | محمد بن راشد: نهنئ الكويت بتولي صباح خالد الصباح ولاية العهد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 02 يونيو 2024

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأحد، شعب الكويت الشقيق.. وأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتولي الشيخ صباح خالد الصباح ولاية العهد.

وقال سموه  في  تغريدة على منصة " اكس" نهنىء شعب الكويت الشقيق .. وصاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح  بتولي الشيخ صباح خالد الصباح ولاية العهد … متمنين للكويت دوام المجد والعز والاستقرار .. وللشيخ صباح  دوام التوفيق والسداد.. ولأبناء الكويت دوام الخير والرفاه والازدهار .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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