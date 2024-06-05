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محمد بن راشد: نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي الأخير بـ COP28

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ابوظبي - سيف اليزيد - جدد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»،في اليوم العالمي للبيئة، الدعوة للمجتمع الدولي للتعاون لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي الأخير في COP28.

وكتب سموه، على منصة «إكس»: "في اليوم العالمي للبيئة .. نجدد التزامنا بتنفيذ السياسات والخطط لحمايتها .. ونجدد دعوتنا للمجتمع الدولي للتعاون لتنفيذ كافة التعهدات في التوافق التاريخي الأخير في COP28 .. ونجدد دعوتنا للأجيال الشابة لبذل كافة الجهود لضمان استدامتها .. لأن استدامة البيئة هو استدامة للتنمية وضمان للتقدم الحضاري للبشر..".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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