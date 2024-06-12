الامارات | الإمارات تتضامن مع الكويت وتعزي في ضحايا حريق المنقف

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتضامن مع الكويت وتعزي في ضحايا حريق المنقف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع دولة الكويت الشقيقة في ضحايا حريق اندلع بمبنى في منطقة المنقف، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها إلى الحكومة الكويتية والشعب الكويتي الشقيق، وإلى أهالي وذوي ضحايا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
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