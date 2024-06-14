الامارات | الإمارات تنضم إلى «التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية للعمالة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دولة الإمارات خلال أعمال «مؤتمر العمل الدولي» المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، عن انضمامها إلى مبادرة «التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية للعمالة» الذي أطلقته منظمة العمل الدولية، بهدف خلق منصة طوعية تدعم التضامن، وتعزز التعاون بين الدول الأعضاء في التحالف والشركاء الدوليين، لتنسيق السياسات التنموية العالمية، ودعم نمو الاستثمارات من أجل النهوض بالعدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

وأفاد بيان صادر، أمس، بأنه على هامش مؤتمر العمل الدولي في دورته 112، التقى وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام منظمة العمل الدولية، غيلبرت هونغبو، الذي أثنى على الدور الريادي الذي تبنته دولة الإمارات في تسخيرها للتكنولوجيا الحديثة وعمليات الأتمتة المتطورة وأدوات الذكاء الاصطناعي في خلق سوق عمل ديناميكي متكامل مع الأولويات الحكومية ومتوافق مع المعايير الدولية، مؤكداً أن دولة الإمارات تُعدُّ نموذجاً عالمياً في هذا المجال، ويمكنها تقديم إسهامات لدعم التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية.

من جهته، أشاد العور برؤية التحالف في النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وتعزيز التعاون العالمي في تبادل المعرفة في مجال العدالة الاجتماعية للعمالة، مشيراً إلى أنها تتماشى مع رؤية وتطلعات دولة الإمارات لمستقبل أفضل للبشرية، تسوده العدالة الاجتماعية وفرص العمل اللائق والبيئة المهيئة للازدهار والاستقرار.

ولفت إلى أهمية الدور الإنساني الذي توليه دولة الإمارات انطلاقاً من دورها الراسخ في دعم وتأييد جهود الاستدامة والتنمية الدولية، حيث لعبت دولة الإمارات من خلال برنامج المساعدات والمنح الخارجية، دوراً حاسماً في تحقيق العدالة الاجتماعية للعديد من الشعوب والمجتمعات على مستوى العالم، وأسهمت في مكافحة الفقر، وتوفير الغذاء من خلال دعمها لبرنامج الغذاء العالمي، وإطلاق مبادرات لتحسين جودة الحياة وفرص الحصول على الخدمات التعليمية والصحية الجيدة.

وأكد العور حرص دولة الإمارات على تعزيز جهود التعاون الثنائي والإقليمي والشراكات الهادفة إلى تطوير الآليات المنظمة لأسواق العمل في المنطقة، وتبادل المبادرات المبتكرة، بهدف ضمان تمتع العمال بالرفاهية في ظل ازدهار مجتمع الأعمال.