دبي والشرطة الإيطالية تبحثان التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

استقبل المحافظ فيتوريو بيساني، رئيس الشرطة والمدير العام للأمن العام بجمهورية إيطاليا الصديقة، معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، والوفد المرافق له، في مقر وزارة الداخلية في العاصمة الإيطالية روما، تعزيزاً لعلاقات التعاون المشتركة في المجال الشرطي والأمني ومكافحة الجريمة المنظمة.

وجرى خلال اللقاء، الذي نظمه مكتب التنسيق والتخطيط لقوات الشرطة في إطار علاقات التعاون الدولية المتميزة مع وزارة الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في القيادة العامة لشرطة دبي، جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ووضع استراتيجيات مشتركة لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتطرق اللقاء، إلى آليات توحيد الجهود في العمليات المشتركة، وفتح قنوات تواصل مباشرة لتبادل الخبرات المهنية والتدريب المشترك للحد من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ومكافحة المخدرات وغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة وفي بداية اللقاء، أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، أن هذه الزيارة تأتي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز روابط العلاقات الدولية والشراكات مع الأجهزة الأمنية والشرطية، وتنفيذاً لتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وتطوير العلاقات القائمة مع الجهات الأمنية والشرطية في إيطاليا، دعماً للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار.

وأعرب المحافظ بيساني عن تقديره للعلاقات الثنائية المشتركة بين الجانبين، والجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي، لتعزيز التعاون والتكامل في المجالات الشرطية والأمنية ومكافحة الجريمة، والتي أثمرت عن تعقب شرطة دبي وإلقائها القبض على 13 مطلوباً دولياً لتهم مختلفة من قبل هيئة التحقيق القضائي الإيطالي، والعمل على استصدار حكم بتجميد أصول بقيمة 50 مليون يورو، للعائدات غير المشروعة.

حضر اللقاء، المحافظ رافائيل غراسي، نائب رئيس الشرطة الإيطالية، المدير المركزي للشرطة الجنائية، والمحافظ أنونزياتو فاردي مدير مكتب تنسيق قوات الشرطة، والعقيد طارق سلطان السويدي، مدير إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي.