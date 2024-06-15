الامارات | شرطة دبي تحدد 7 مناطق في الإمارة لمدافع عيد الأضحى

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يونيو 2024

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تحديدها لعدد 7 مناطق في الإمارة لمدافع عيد الأضحى المبارك.

وبهذه المناسبة، تقدمت شرطة دبي بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في كافة أنحاء الإمارات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، مؤكدة الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجهيز المدافع للإعلان عن قدوم العيد، حيث سيتم توزيعها على 7 مناطق في إمارة دبي.

وقال المقدم عبد الله طارش العميمي، آمر وقائد فريق المدفع، إن مدفع الإفطار أو العيد يعتبر جزءاً من الموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه، مبيناً أن المدفع بمثابة وسيلة يُستدل بها الصائمون على موعد الإفطار أو الإعلان عن العيد، وذلك قبل اختراع الساعات، لكن إمارة دبي تحرص على مواصلة هذه العادة الأصيلة، حتى في عصرنا الراهن الزاخر بالأجهزة الرقمية والتقنيات المتطورة.

وأوضح المقدم عبد الله العميمي، أنهم اتخذوا كافة الترتيبات للإعلان عن عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى تشكيلهم لطاقم عمل في كل موقع من المواقع السبعة التي وقع عليها الاختيار لتوزيع مدافع العيد، وتتمثل تلك المناطق في مسجد زعبيل الكبير في منطقة زعبيل، مصلى العيد في منطقة أم سقيم، مصلى العيد في منطقة ند الحمر، مصلى العيد في منطقة البرشاء، مصلى العيد في منطقة ند الشبا، مصلى العيد في منطقة البراحة، ومصلى العيد في منطقة حتا.