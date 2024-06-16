"جبل جيس" يتربع على قائمة وجهات السياحة الصيفية في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - تربع جبل جيس في إمارة رأس الخيمة على قائمة أبرز الوجهات السياحية الصيفية في دولة الإمارات، بفضل ارتفاعه وانخفاض درجات الحرارة على قمته بمعدل 10 درجات عن مستوى سطح البحر.

ويعد جبل جيس، ركيزة أساسية للنموذج السياحي الجديد القائم على المغامرات والاستدامة والسياحة الصديقة للبيئة في إمارة رأس الخيمة، إذ يمتاز بما يضمه من معالم طبيعية وبيئية، كما يعد وجهة لمحبي وهواة ومحترفي رياضة تسلق الجبال وتحدي الصعاب وعشاق المغامرات والمتنزهين وراكبي الدراجات.

ويتميز جبل جيس بتعدد مرافقه وخدماته السياحية ومنها "قمة جيس للمغامرة" التي تعد بمثابة بوابة لمعالم الجذب والمغامرة المختلفة التي يضمها الجبل بما في ذلك منتزه منصة المشاهدة، وجبل جيس فلايت وهو أطول مسار انزلاقي في العالم، والذي تم إطلاقه عام 2018، وحطم الرقم القياسي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بالإضافة إلى جولة منزلقات جيس، التي تتكون من 7 مسارات انزلاقية وجسر معلق بطول 15 متراً، ومتاهة جيس المعلقة، التي تمنح المغامرين فرصة لشق طريقهم عبر المسارات المعلقة ومواجهة سلسلة من العوائق بما في ذلك الحبال والجسور المتذبذبة وحلقات التأرجح، والكثير غير ذلك.

وقال فيليب دوريل، المدير الأول لأنشطة المغامرات في شركة "راك للترفيه"، إن إمارة رأس الخيمة توفر تجربة سياحية فريدة للعائلات وعشاق المغامرات بفضل مجموعة من المعالم البارزة في جبل جيس مثل أطول مسار انزلاقي في العالم، ومنتزه جيس للمغامرة، ومخيم "بير جريلز" للمستكشفين.



وأشار إلى أن إمارة رأس الخيمة شهدت إقبالاً متزايداً من جانب الزوار الدوليين بنسبة 24% على أساس سنوي، وهو ما يعكس تنامي شعبية الإمارة لدى الزوار من مختلف أنحاء العالم.



وأوضح أن شركة "راك للترفيه" وهي جزء من مجموعة راك للضيافة القابضة التابعة لحكومة رأس الخيمة، ملتزمة بدعم الزوار الحاليين واستقطاب زوار جدد بهدف ترسيخ مكانة الإمارة على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية.

جدير بالذكر أن شركة "راك للترفيه"، تدير محفظة متنوعة من الفنادق ومنشآت الضيافة والأصول الترفيهية في الإمارة، كما تشغل متنزهات جيس للمغامرات، إحدى أشهر الوجهات السياحية في دولة الإمارات وأبرز مراكز المغامرة في المنطقة.

وتنفرد إمارة رأس الخيمة بمقومات سياحية ومناظر طبيعية خلابة جعلت منها مقصداً سياحياً فريداً للسياحة الداخلية، ووجهة مميزة للسياح القادمين من خارج الدولة.

وتتألق الإمارة بثقافتها الغنية وتاريخها العريق الذي يرجع إلى 7 آلاف سنة، وتضم مجموعة من المواقع الأثرية المهمة والمناظر الطبيعية الخلابة التي تتنوع بين الشطآن الرملية الذهبية والكثبان المذهلة والحزام الأخضر من أشجار النخيل إلى جبل جيس القمة الأعلى في دولة الإمارات والمرتفعات الجبلية الشاهقة التي يقصدها السياح الباحثون عن الاستجمام والهدوء والابتعاد عن صخب المدن الكبرى.

وتتبنى حكومة رأس الخيمة مجموعة من الخطط الواعدة لتنشيط الحركة السياحية وتنمية البنية التحتية السياحية في الإمارة، من خلال الاستثمار في فنادق ومنتجعات ومراكز الترفيه ومشاريع المدن السياحية الحديثة على شواطئ الإمارة الخلابة، ما أسهم في جذب السياح والمستثمرين للإمارة والترويج الخارجي للمقومات السياحية التي تمتلكها.

يشار إلى أن إمارة رأس الخيمة سجلت في عام 2023، رقماً قياسياً في عدد الزوار بلغ 1.22 مليون زائر.