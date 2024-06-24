وزير الرياضة يُشيد بأداء منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تأهله إلي أوليمبياد باريس والفوز بلقب البطولة الأفريقية

الإثنين 24/يونيو/2024 - 09:10 م 6/24/2024 9:10:26 PM



أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأداء منتخب سيدات الكرة الطائرة الشاطئية، وذلك بعد بالتأهل إلي أولمبياد باريس والفوز بلقب البطولة الأفريقية علي منتخب سيدات نيجيريا.

وكان منتخب مصر قد استطاع الفوز على نظيره المغرب صاحب الأرض والجمهور في لقاء نصف النهائي البطولة المؤهلة لـ أولمبياد باريس 2024.

وأكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم ومساندة ابطالنا الرياضيين.