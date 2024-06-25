طلب مثير من وزير الرياضة عقب رفض الزمالك خوض القمة ضد الاهلي

كشف محمد الشاذلي المتحدث الرسمي باسم وزراة الشباب والرياضة، عن طلب مثير من الوزير أشرف صبحي، بعد رفض الزمالك خوض مباراة القمة أمام الاهلي التي كان مقررًا لها اليوم الثلاثاء.

الزمالك رفض خوض مباراة القمة أمام الاهلي، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بسبب عدم تنفيذ مطالبه.

وأكد الشاذلي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC MASR 2: “وزير الرياضة لم يضغط على الزمالك للعب مباراة القمة، فهو يهدف لتطبيق اللائحة والقانون لكنه لا يتدخل في لعب مباراة أو تحكيم أو غيرها”.

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وأضاف: “الوزير شدد فى حالة عدم إقامة القمة ضرورة إخطار جميع الجهات المعنية بإلغاء المباراة، كما أنه وجه رابطة الأندية بضرورة تطبيق اللوائح بصرامة شديدة “.

واختتم: “لم يعرض فى اجتماع وزير الشباب والرياضة استكمال الزمالك للدوري أو لا بعد القمة”.