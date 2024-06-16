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الامارات | حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد يؤديان صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد زعبيل الكبير

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 يونيو 2024

أدى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد زعبيل الكبير بدبي.

  كما حضر الصلاة إلى جانب سموهما كلٌ من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وعدد من الشيوخ والأعيان والمسؤولين، وجمع من المصلين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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