الامارات | "الوطني للتأهيل" يحذر من مخاطر "السيجارة الإلكترونية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر المركز الوطني للتأهيل، من أضرار صحية بالغة تسببها السيجارة الإلكترونية وما يشابهها، إذ أكد أنها تحتوى على مادة النيكوتين الضارة، وهي ذات المادة نفسها الموجودة في كل منتجات التبغ.

ونبه المركز أن تدخين السيجارة الإلكترونية، يحفز السلوك الإدماني وتشجع غير المدخنين لاستخدمها ظنا منهم أنها لا تضر كأنواع التدخين الأخرى.

وحدد المركز الوطني للتأهيل سبع أضرار صحية يسببها النيكوتين، وتشمل الإدمان، ارتفاع ضغط الدم، مشاكل في القلب، حرقة وغيثان المعدة، اضطراب المزاج والنوم، وتضييق الشرايين التاجية وغيرها، فضلا عن خطر حدوث الجلطات.