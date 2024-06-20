شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً في «جزيرة الريم» لقياس الجاهزية

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفذ ⁧شرطة أبوظبي⁩ بالتعاون مع الشركاء تمريناً مساء اليوم الخميس 20 يونيو بمدينة أبوظبي "جزيرة الريم " لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، ودعت شرطة أبوظبي لعدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة.