شرطة أبوظبي تنفذ تمريناً في «جزيرة الريم» لقياس الجاهزية

ابوظبي - سيف اليزيد - تنفذ شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء تمريناً مساء اليوم الخميس 20 يونيو بمدينة أبوظبي "جزيرة الريم " لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، ودعت شرطة أبوظبي لعدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة.
ابوظبي - سيف اليزيد - تنفذ شرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء تمريناً مساء اليوم الخميس 20 يونيو بمدينة أبوظبي "جزيرة الريم " لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة، ودعت شرطة أبوظبي لعدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة.
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