نهيان بن مبارك يشارك في فعالية «اليوجا للنفس والمجتمع»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت أبوظبي باليوم العالمي لليوجا الذي أقيم في مركز أدنيك أبوظبي تحت شعار «اليوجا للنفس والمجتمع»، وبتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع سفارة الهند لدى الدولة. وشهد الفعالية وشارك فيها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الذي أشار إلى أن صورة المشاركين تعكس التنوع السكاني والنسيج المتكامل في الإمارات، والذي يتميز بقوة التسامح والتعايش.

وتوجّه سانجاي سودير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة، بالشكر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، على دعمه المستمر ورعايته الكريمة وحضوره المشرف لاحتفالات اليوم العالمي لليوجا. فيما قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «تخطى عدد المشاركين في فعاليات اليوم العالمي لليوجا، خلال السنوات الثلاث الماضية، 10 آلاف شخص، ما يدل على أهميتها؛ لكونها تمثل حالة من الانسجام بين العقل والجسد والروح، وتقوم على التوازن بين الفكر والعمل، لتقدم نهجاً شاملاً للصحة والعافية يحقق الشعور بالراحة النفسية».