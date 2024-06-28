موسكو تعلن تحقيق تقدم ميداني جديد في أوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تحقيق تقدم ميداني جديد في جبهات القتال في أوكرانيا.

وقالت الوزارة إنها سيطرت على بلدة "روزدوليفكا" في منطقة دونيتسك حيث يتقدّم جنودها في وجه الجيش الأوكراني.

وجاء، في بيان صادر عن الوزارة، أن قوّاتها سيطرت على "بلدة روزدوليفكا" الواقعة على مسافة حوالى 20 كيلومترا من شمال شرق مدينة باخموت التي سيطرت عليها روسيا العام الماضي.

وقالت الوزارة إن الوحدة العسكرية الروسية المتمركزة في الجنوب أخذت مواقع جديدة تصفها بأنها أكثر أهمية، وذلك بعد طردها للقوات الأوكرانية من القرية.