عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة الشيخة ناعمة بنت خالد القاسمي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، اليوم، واجب العزاء بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة ناعمة بنت خالد بن خالد القاسمي أرملة المرحوم علي بن عبدالله بن خادم وشقيقة كل من الشيخ الدكتور فيصل، والمرحوم الشيخ سعود، والمرحوم الشيخ محمد بن خالد بن خالد القاسمي.

وأعرب سموه، لدى زيارته لمجلس العزاء في منطقة النوف بالشارقة، عن صادق مواساته لذوي الفقيدة، سائلا العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته الكريمة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

حضر المجلس بجانب سموه، عدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية بالإمارة، وعدد من رجال الأعمال بالدولة.