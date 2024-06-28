«الاتحادية للشباب» و«تريندز» يستعرضان تعزيز دور الشباب في البحث العلمي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، وفداً من باحثي مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، وبحث الجانبان سبل تعزيز دور الشباب وتمكينهم من خلال البحث العلمي، ودفع جهود صنع المستقبل.

وأعرب معالي الدكتور سلطان النيادي عن إعجابه الشديد بجهود «تريندز» العالمية، خاصةً ما يتعلق بتمكين الشباب وإصداراته البحثية وجهوده العلمية، كما ثمّن تنوع الإصدارات والمستوى الذي وصلت إليه، وأشاد بحرص المركز على تمكين الشباب ورفع قدراتهم وصقل مهاراتهم بما يمكنهم من الابتكار والتعلم للمساهمة الفاعلة في صُنع المستقبل.

وأكد معاليه أن المؤسسة الاتحادية للشباب تستمد توجهاتها من رؤية القيادة الرشيدة في دعم الشباب وتمكينهم ومنحهم فرصاً جديدة لتطوير خبراتهم المعرفية، لذلك تحرص على التعاون مع «تريندز».

بدوره أكد الدكتور محمد العلي حرص مركز «تريندز» على تعزيز قدرات الشباب الباحثين بوصفهم بناة المستقبل وقادته.